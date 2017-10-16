Расческа Лепса, кольцо с бриллиантовым енотом и другие ювелирные новинки осени
Флора и Фауна в межсезонье полностью меняют гардероб и аксессуары, и нет ни одной причины не последовать их примеру — рассказываем, как приручить бриллиантового енота, разбудить пятикаратовую сову и сорвать «на счастье» правильный четырехлистный клевер.
Tirisi, Pasquale Bruni, Van Cleef & Arpels
Клевер с четырьмя и пятью лепестками — отличная примета, если лепестки вырезаны в кабошоне лондон-топаза, дымчатого кварца и аметиста Tirisi, имеют особую огранку Pasquale Bruni или покоятся малахитовой пластиной Van Cleef &Arpels.
Hiver Imperial, Boucheron
Зима близко — спойлер нового ювелирного сезона от почтенного французского дома. Раз так, енота по кличке Ladoga с черными сапфирами, бриллиантами и деревянной инкрустацией стоит взять в дом на обогрев.
«Сафари», «Смоленские бриллианты»
Филину оперение сменить будет тяжеловато — это целых 377 круглых бриллиантов общим весом почти пять карат.
Dragon's Treasure, Carrera Y Carrera
Тонкие кольца сбрасывают кожу из золота — только что она была в ячейках розовых сапфиров, а к холодам покрылась демантоидными гранатами, зелеными и желтыми бриллиантами.
Contrarie, Dario & Peter
Итальянские ювелиры Дарио и Пьетро Ранканы натерли аметисты и топазы до состояния идеальных сфер-кабошонов.
M Collection, Mikimoto
Большую тихоокеанскую жемчужину захватил выложенный бриллиантами спрут, который, с какой стороны ни посмотри, выглядит как буква «M».
Aqua, Carrera y Carrera
Похожая на барочную жемчужину «запятая» сделана из перламутра. А на реверсе этого двустороннего кольца улегся оникс той же формы.
Demure Sleeping Beauty, Vincent Peach
Пресноводные жемчужины висят, как наживка на рыболовном крючке. И мы догадываемся, кто на них клюнет.
Коллекция Григория Лепса GL Jewelry
Каждое украшение с самого запуска бренда в 2015 году ювелиры Константин Мазуревский и Павел Белов делают из серебра или белого золота только вручную. За многие часы работы мастера успели постигнуть дзен и убедиться в тщете сущего — так что даже в одной коллекции запросто уживаются тибетские молитвенные барабаны, православные кресты и ветхозаветные мудрости.
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