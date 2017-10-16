Расческа Лепса, кольцо с бриллиантовым енотом и другие ювелирные новинки осени

Коллекция Григория Лепса GL Jewelry

Каждое украшение с самого запуска бренда в 2015 году ювелиры Константин Мазуревский и Павел Белов делают из серебра или белого золота только вручную. За многие часы работы мастера успели постигнуть дзен и убедиться в тщете сущего — так что даже в одной коллекции запросто уживаются тибетские молитвенные барабаны, православные кресты и ветхозаветные мудрости.