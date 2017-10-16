Расческа Лепса, кольцо с бриллиантовым енотом и другие ювелирные новинки осени

Флора и Фауна в межсезонье полностью меняют гардероб и аксессуары, и нет ни одной причины не последовать их примеру — рассказываем, как приручить бриллиантового енота, разбудить пятикаратовую сову и сорвать «на счастье» правильный четырехлистный клевер. 

  • Magic Alhambra, Van Cleef & Arpels

  • Seoul Flower, Tirisi

  • Ton Jolie, Pasquale Bruni

Tirisi, Pasquale Bruni, Van Cleef & Arpels

Клевер с четырьмя и пятью лепестками — отличная примета, если лепестки вырезаны в кабошоне лондон-топаза, дымчатого кварца и аметиста Tirisi, имеют особую огранку Pasquale Bruni или покоятся малахитовой пластиной Van Cleef &Arpels.

Hiver Imperial, Boucheron

Зима близко — спойлер нового ювелирного сезона от почтенного французского дома. Раз так, енота по кличке Ladoga с черными сапфирами, бриллиантами и деревянной инкрустацией стоит взять в дом на обогрев.

«Сафари», «Смоленские бриллианты»

Филину оперение сменить будет тяжеловато — это целых 377 круглых бриллиантов общим весом почти пять карат.

Dragon's Treasure, Carrera Y Carrera

Тонкие кольца сбрасывают кожу из золота — только что она была в ячейках розовых сапфиров, а к холодам покрылась демантоидными гранатами, зелеными и желтыми бриллиантами.

Contrarie, Dario & Peter

Итальянские ювелиры Дарио и Пьетро Ранканы натерли аметисты и топазы до состояния идеальных сфер-кабошонов.

M Collection, Mikimoto

Большую тихо­океанскую жемчужину захватил выложенный бриллиантами спрут, который, с какой стороны ни посмотри, выглядит как буква «M».

Aqua, Carrera y Carrera

Похожая на барочную жемчужину «запятая» сделана из перламутра. А на реверсе этого двустороннего кольца улегся оникс той же формы.

Demure Sleeping Beauty, Vincent Peach

Пресноводные жемчужины висят, как наживка на рыболовном крючке. И мы догадываемся, кто на них клюнет.

Коллекция Григория Лепса GL Jewelry

Каждое украшение с самого запуска бренда в 2015 году ювелиры Константин Мазуревский и Павел Белов делают из серебра или белого золота только вручную. За многие часы работы мастера успели постигнуть дзен и убедиться в тщете сущего — так что даже в одной коллекции запросто уживаются тибетские молитвенные барабаны, православные кресты и ветхозаветные мудрости.

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Автор: Алина Малютина
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Материал из номера: Октябрь
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