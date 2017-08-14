Любимые часы Кендалл Дженнер, подводные «Ролексы» и другие хронометры августа

Record, Longines

В год своего 185-летия часовой бренд выдал Record — коллекцию часов с автоподзаводом, которые получили маркировку Швейцарского бюро сертификации хронометров COSC. Достичь этого им помогла равнодушная к магнитным полям, перепаду температур и атмосферного давления кремниевая балансовая пружина.