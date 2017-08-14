Любимые часы Кендалл Дженнер, подводные «Ролексы» и другие хронометры августа

Часовые новинки медленно раздеваются, оставляя на себе только тонкие бретельки стрелок: Алла Шарандина выбрала самые модные модели августа.

  • Chanel

Record, Longines

В год своего 185-летия часовой бренд выдал Record — коллекцию часов с автоподзаводом, которые получили маркировку Швейцарского бюро сертификации хронометров COSC. Достичь этого им помогла равнодушная к магнитным полям, перепаду температур и атмосферного давления кремниевая балансовая пружина.

  • Vesrace

Big Bang One Click Italia Independent, Hublot

Наконец-то глава Italia Independent Лапо Элканн приложил свой дизайнерский гений к женским часам: модель с 42 бриллиантами по керамическому безелю и бархатным циферблатом ветрена и готова менять ремешки по щелчку — то есть по запатентованной системе One Click.

  • Simone Rocha

Classic Petite Bondi, Daniel Wellington

Любимые часы Кендалл Дженнер — тонкая штучка в прямом смысле слова: в корпус из нержавеющей стали толщиной всего 6 миллиметров встроен японский кварцевый механизм.

  • Dries Van Noten

Repeater, Korloff

В корпусе из розового золота надежно запечатан механизм 6498-1 с запасом хода в 46 часов. Взглянуть на диво можно через заднюю крышку из сапфирового стекла.

  • Dries Van Noten

Oyster Perpetual Sea-Dweller, Rolex

Представитель молодого поколения знаменитого семейства дайверов — акселерат с корпусом 43 миллиметра. Организм у него и правда богатырский: новый калибр с автоподзаводом без проблем выдержит погружение на 1220 метров.

Текст: Алла Шарандина

Фото: архивы пресс-служб 

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