Часовые новинки медленно раздеваются, оставляя на себе только тонкие бретельки стрелок: Алла Шарандина выбрала самые модные модели августа.
Любимые часы Кендалл Дженнер, подводные «Ролексы» и другие хронометры августа
Record, Longines
В год своего 185-летия часовой бренд выдал Record — коллекцию часов с автоподзаводом, которые получили маркировку Швейцарского бюро сертификации хронометров COSC. Достичь этого им помогла равнодушная к магнитным полям, перепаду температур и атмосферного давления кремниевая балансовая пружина.
Big Bang One Click Italia Independent, Hublot
Наконец-то глава Italia Independent Лапо Элканн приложил свой дизайнерский гений к женским часам: модель с 42 бриллиантами по керамическому безелю и бархатным циферблатом ветрена и готова менять ремешки по щелчку — то есть по запатентованной системе One Click.
Classic Petite Bondi, Daniel Wellington
Любимые часы Кендалл Дженнер — тонкая штучка в прямом смысле слова: в корпус из нержавеющей стали толщиной всего 6 миллиметров встроен японский кварцевый механизм.
Repeater, Korloff
В корпусе из розового золота надежно запечатан механизм 6498-1 с запасом хода в 46 часов. Взглянуть на диво можно через заднюю крышку из сапфирового стекла.
Oyster Perpetual Sea-Dweller, Rolex
Представитель молодого поколения знаменитого семейства дайверов — акселерат с корпусом 43 миллиметра. Организм у него и правда богатырский: новый калибр с автоподзаводом без проблем выдержит погружение на 1220 метров.
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служб
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