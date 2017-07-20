Крутыши-хронографы раскачались до размера 45 миллиметров и напоминают, что таких, как они, на свете всего ничего — 250 экземпляров, и ни одним больше.
Hublot в честь Depeche Mode, Rolex для автогонок и другие часовые новинки июля
Big Bang Unico Depeche Mode, Hublot
Идеальным дополнением к black-tie дресс-коду станут лимитированные часы Big Bang в резном керамическом корпусе, средства от продажи которых позволят напоить чистой водой около двадцати тысяч человек в Непале и Эфиопии.
Сhronomaster El Primero Sport Land Rover BAR Team Edition, Zenith
Хронограф для яхтсменов оснащен легендарным механизмом El Primero 400B с автоподзаводом. Каучуковый ремешок с покрытием из углеволокна напоминает отделку судна команды сэра Бена Эйнсли, которая отправилась на Бермудские острова добывать в конце июня Кубок Америки.
BR-X1 HyperStellar, Bell & Ross
Ограниченный тираж этой модели объясним: она предназначена для космонавтов. То есть устойчива к любым сюжетам в духе Ридли Скотта — к резким колебаниям температур, коррозии, ударам Чужого, ускорению, изменению давления и вибрациям при входе в атмосферу. Крупные кнопки удобно нажимать не снимая скафандра, а сами часы невесомы, потому что сделаны из алюминия и титана пятого класса.
Cosmograph Daytona, Rolex
Швейцарский часовой бренд в курсе, как максимально эффектно сжечь топливо: эта модель была придумана в 1963 году специально для автогонщиков. Безель из керамики Cerachrom гравирован тахиметрической шкалой, которая позволяет определять среднюю скорость в пределах до четырехсот километров (или, что еще страшнее, миль) в час. И только прочный Cosmograph Daytona абсолютно не рискует при таком разгоне: его корпусное кольцо изготовлено из цельного блока 18-каратного золота, а заводная головка защищена системой тройной герметизации Triplock.
Certina, Swatch, Longines
Матовый металл циферблата интригует синей гладью на сверхточных кварцевых Certina, зеленым шумом — на часах Swatch с автоподзаводом из 51 детали и теплым бежевым — на винтажных Longines с 42 часами запаса хода.
Текст: Алла Шарандина
Фото: Архивы пресс-служб
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