Hublot в честь Depeche Mode, Rolex для автогонок и другие часовые новинки июля

Крутыши-хронографы раскачались до размера 45 миллиметров и напоминают, что таких, как они, на свете всего ничего — 250 экземпляров, и ни одним больше.

Big Bang Unico Depeche Mode, Hublot

Идеальным дополнением к black-tie дресс-коду станут лимитированные часы Big Bang в резном керамическом корпусе, средства от продажи которых позволят напоить чистой водой около двадцати тысяч человек в Непале и Эфиопии.

Сhronomaster El Primero Sport Land Rover BAR Team Edition, Zenith

Хронограф для яхтсменов оснащен легендарным механизмом El Primero 400B с автоподзаводом. Каучуковый ремешок с покрытием из углеволокна напоминает отделку судна команды сэра Бена Эйнсли, которая отправилась на Бермудские острова добывать в конце июня Кубок Америки.

BR-X1 HyperStellar, Bell & Ross

Ограниченный тираж этой модели объясним: она предназначена для космонавтов. То есть устойчива к любым сюжетам в духе Ридли Скотта — к резким колебаниям температур, коррозии, ударам Чужого, ускорению, изменению давления и вибрациям при входе в атмо­сферу. Крупные кнопки удобно нажимать не снимая скафандра, а сами часы невесомы, потому что сделаны из алюминия и титана пятого класса.

Cosmograph Daytona, Rolex

Швейцарский часовой бренд в курсе, как максимально эффектно сжечь топливо: эта модель была придумана в 1963 году специально для автогонщиков. Безель из керамики Cerachrom гравирован тахиметрической шкалой, которая позволяет определять среднюю скорость в пределах до четырехсот километров (или, что еще страшнее, миль) в час. И только прочный Cosmograph Daytona абсолютно не рискует при таком разгоне: его корпусное кольцо изготовлено из цельного блока 18-каратного золота, а заводная головка защищена системой тройной герметизации Triplock.

  • DS Action, Certina

  • Sistem51 Irony, Swatch

  • The Longines Heritage 1945, Longines

Certina, Swatch, Longines

Матовый металл циферблата интригует синей гладью на сверхточных кварцевых Certina, зеленым шумом — на часах Swatch с авто­подзаводом из 51 детали и теплым бежевым — на винтажных Longines с 42 часами запаса хода.

Текст: Алла Шарандина

Фото: Архивы пресс-служб 

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