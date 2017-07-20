Hublot в честь Depeche Mode, Rolex для автогонок и другие часовые новинки июля

Cosmograph Daytona, Rolex

Швейцарский часовой бренд в курсе, как максимально эффектно сжечь топливо: эта модель была придумана в 1963 году специально для автогонщиков. Безель из керамики Cerachrom гравирован тахиметрической шкалой, которая позволяет определять среднюю скорость в пределах до четырехсот километров (или, что еще страшнее, миль) в час. И только прочный Cosmograph Daytona абсолютно не рискует при таком разгоне: его корпусное кольцо изготовлено из цельного блока 18-каратного золота, а заводная головка защищена системой тройной герметизации Triplock.