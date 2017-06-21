Груша с бриллиантом, бутоны из красного золота и другие ювелирные хиты июня

Red Carpet, Chopard

Обновленную коллекцию Red Carpet женевский ювелирный дом показал в Каннах. А уже 22 июня серьги с рубинами в огранке «груша» и бриллиантами, плюс еще 69 драгоценностей могут засветиться в Москве. Два кино¬фестиваля, Каннский и ММКФ, скованы одной цепью из белого золота: Chopard стал официальным партнером первого двадцать лет назад, а второго — в 2016-м.