Груша с бриллиантом, бутоны из красного золота и другие ювелирные хиты июня

Этим летом бутоны цветут не только на лужайках, но и на драгоценных эмалях. Алла Шарандина рассказала, какие цветы действительно стоит купить своей второй половинке

Red Carpet, Chopard

Обновленную коллекцию Red Carpet женевский ювелирный дом показал в Каннах. А уже 22 июня серьги с рубинами в огранке «груша» и бриллиантами, плюс еще 69 драгоценностей могут засветиться в Москве. Два кино¬фестиваля, Каннский и ММКФ, скованы одной цепью из белого золота: Chopard стал официальным партнером первого двадцать лет назад, а второго — в 2016-м.

Envolees Poetiques, Korloff

Модерновые завитки полотна «Ожидание — Древо жизни — Свершение» Густав Климт прорисовывал по сусальному желтому золоту. А ювелиры Korloff — по розовому.

Stelle in Fiore, Pasquale Bruni

Массивные объемные бугенвиллеи с острыми лепестками Фрида Кало вплетала и в сюжеты своих картин, и в прическу. А итальянский ювелир Паскуале Бруни предлагает вдеть их в уши.

«Посвящение Хундертвассеру», FREYWILLE

Браслет из «королевского золота» заметно эффектнее музейной стены несет на себе картину «Ириналэнд за Балканами» австрийского художника Фриденсрайха Хундертвассера.

Bouton, Московский Ювелирный Завод

Розовые бутоны из теплого красного золота как родные вписались бы в ар-нуво-серию декоративных панно «Цветы» кисти Альфонса Мухи.

«Импрессионизм», Смоленские Бриллианты

Удивительный оптический эффект демонстрируют двадцать четыре акварельных мазка желтыми и голубыми бриллиантами плюс брызги круглых белых весом полкарата. Издалека они складываются в брошь, вблизи — в тру арт.

Текст: Алла Шарандина

Фото: Архивы пресс-служб

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