В КGallery покажут редкие платки Hermès

С 3 июня по 30 июля, в рамках Петербургского Экономического Форума, в KGallery пройдет выставка «Шелковый лабиринт. Редкие платки Hermès из собрания Maison Carré Foundation».

Maison Carré Foundation — это частная коллекция шелковых платков Hermès, насчитывающая более 700 уникальных образчиков дизайна и входящая в тройку крупнейших коллекций в мире. В экспозиции будет представлено более 50 платков, созданных с 1938 года и до наших дней.

Напомним, Кристина Березовская, владелица KGallery и коллекцинер, номинирована на премию «Топ50. Самые знаменитые люди Петербурга» в категории «Искусство».