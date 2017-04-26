Месье знают толк в винтаже: новые швейцарские часы — это как старые швейцарские часы, только лучше.
Hublot с винтажной тканью, Patek Philippe из белого золота и еще 5 часовых новинок месяца
Men Grand Complications Ref. 516, Patek Philippe
38-миллиметровый корпус и ушки из белого золота украшены ручной гравировкой, она же вьется вокруг вечного календаря с ретроградным указателем даты и индикатора лунной фазы.
Villeret Quantieme Complet 8 Jours, Blancpain
Часы из красного золота с автоматическим подзаводом любезно сообщают не только время, но и дату с днем недели, и положение луны на небосводе. Причем сообщение это написано на горячей эмали каллиграфическим почерком.
Heritage 146, Zenith
Внучатый племянник хронографа 1960-х годов так же порывист и хорош собой, как его предок. Гоночный ремешок, рифленая заводная головка и тахиметрическая шкала выдают в нем холерическую натуру. А калибр El Primero 4069 с автоподзаводом — быстрый ум.
Carrera Heuer01 Manchester United, Tag Heuer, DS-2 Chronograph Flyback, Сertina
Черная метка на месте циферблата — очень добрый знак. У хронографа TAG Heuer она означает дружбу с «Манчестер Юнайтед» (клубные цвета — красный и черный), а у Certina служит контрастным фоном для функций флайбэка и промежуточного финиша.
Hublot Classiс Fusion Italia Independent
Шесть моделей — две в титановом корпусе, две из черной керамики и две из разработанного Hublot уникального золота King Gold, всего 400 экземпляров, — оделись в костюмные «двойки», достойные попасть в отчеты Сарториалиста на ближайшей Pitti Uomo. Часовым мастерам первым в истории удалось интегрировать винтажную шерстяную ткань из архива неаполитанского ателье Rubinacci на циферблат, и благодаря инновационной технологии полностью защитить ее от любого внешнего воздействия. Именно в ателье Rubinacci выбирает материалы для своих пиджаков Лапо Элканн, глава Italia Independent.
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