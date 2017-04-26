Hublot с винтажной тканью, Patek Philippe из белого золота и еще 5 часовых новинок месяца

Hublot Classiс Fusion Italia Independent

Шесть моделей — две в титановом корпусе, две из черной керамики и две из разработанного Hublot уникального золота King Gold, всего 400 экземпляров, — оделись в костюмные «двойки», достойные попасть в отчеты Сарториалиста на ближайшей Pitti Uomo. Часовым мастерам первым в истории удалось интегрировать винтажную шерстяную ткань из архива неаполитанского ателье Rubinacci на циферблат, и благодаря инновационной технологии полностью защитить ее от любого внешнего воздействия. Именно в ателье Rubinacci выбирает материалы для своих пиджаков Лапо Элканн, глава Italia Independent.