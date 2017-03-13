Louis Vuitton выпустил чехол для iPhone за $5500

Модный дом выпустил коллекцию чехлов для iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Стоимость аксессуаров варьируется от 1200 до 5500 долларов за позолоченных чехол из кожи крокодила.

Все аксессуары из линейки приданы креативным директором Николя Гескьером и копируют внешний вид чемоданов бренда: напомним, история модного дома началась полтора века назад, когда юный Луи Виттон начал колотить дорожные сундуки, которые стали трейдмаркой Louis Vuitton. 

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