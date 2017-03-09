Екатерина Бокучава открыла магазин Concept с мужскими украшениями

«За пять лет работы Laboratory (ювелирный проект Кати Бокучавы на Петроградской стороне, — прим. ред.), где четверть всего ассортимента принадлежала мужчинам, стало понятно, что спрос есть, а индустрия развивается в этом направлении», — прокомментировала открытие идеолог магазина. Помещение для магазина нашлось на Волынском переулке: к уже имеющемуся барочному интерьеру добавили кондовые ящики, на которых хорошо смотрится серебро. Важно: хоть Concept позицинирует себя как мужской магазин, за брутальными кольцами и подвесками сюда могут смело заходить и женщины. За обновлениями удобнее следить в Instagram магазина. Concept — второе открытие Екатерины Бокучавы за месяц: напомним, в феврале в «Пассаже» заработал бар «Фицджеральд» в лучших традициях американского ар-деко.