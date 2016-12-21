Classic, Mercury

Ювелиры Mercury знают, что самое праздничное настроение делают гирлянды с желтыми огоньками в пару карат. Все зимние украшения собственного ювелирного бренда фэшн-гиганта Mercury сверкают теплым светом, желтым или розовым. В кулонах линии Classic они мигают в ряд, словно уличные фонари, или, как в загадке про лампочку, висят в буквальном смысле грушей. Так огранен крупный желтый бриллиант весом 3,09 карата. (ДЛТ)