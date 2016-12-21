Чистый сюрреализм: Сальвадор Дали перетек из Эрмитажа прямо нам на руки и ключицы, а дворец Петергофа стал чокером. Алла Шарандина рассказывает о премьерах декабря, которые смогут заменить новогодний подарок.
Дворец Петергофа на колье, чокер-полумесяц и другие ювелирные находки
Amsterdam Moon, Sergio Bustamante
К счастью, этот чокер-полумесяц «стареет» только по фазе: само позолоченное серебро тускнеть не собирается. (Галерея Sergio Bustamante)
Classic, Mercury
Ювелиры Mercury знают, что самое праздничное настроение делают гирлянды с желтыми огоньками в пару карат. Все зимние украшения собственного ювелирного бренда фэшн-гиганта Mercury сверкают теплым светом, желтым или розовым. В кулонах линии Classic они мигают в ряд, словно уличные фонари, или, как в загадке про лампочку, висят в буквальном смысле грушей. Так огранен крупный желтый бриллиант весом 3,09 карата. (ДЛТ)
«Петергоф», JF Carat
Мастерам удалось создать целое произведение искусства меньше чем из возду- ха — из избитых поэтических метафор. В украшениях коллекции «Петергоф» ожили, натурально, изумрудная зелень аллей и сапфировая прохлада прудов. Все серьги, браслеты и колье — это будто на цветной карте запечатленные части парка. Дворец стал чокером, дорожки — браслетами, клумбы — серьгами, фонтаны — коктейльными кольцами. (салон «Частная коллекция»)
Hotlips, Solange Azagury-Partridge
В 1958 году Сальвадор Дали придумал для актрисы Полетт Годар брошку «Рубиновые губы с зубами как жемчуг». Вызов принят, рапортовала Соланж Азагури-Партридж и превратила их в рубиновое кольцо. (Laboratory)
Коллекция Михаила Шемякина для Sasonko
Чудо-образы из эскизов Михаила Шемякина к балетам «Щелкунчик» и «Волшебный орех» впервые отлиты в золотых подвесках, серьгах и кольцах. (Sasonko)
Seven Deadly Sins, Stephen Webster
Выдающуюся брошь авторства Дали «Глаз времени» Вебстер через полвека перековал в кулон из родированного золота. И, как честный человек, назвал его «Зависть». (ДЛТ)
Animaux De Collection, Boucheron
«Если человек не может представить галопирующую лошадь на помидоре, он — идиот!» — был уверен горячий испанец. Подумаешь, ювелиры Boucheron представили лошадь на пальце. Причем Пегас у них получился бесплотный — только голова и хвост с сапфирами, аметистами и бриллиантами. (Gold Union)
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