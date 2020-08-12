Zenith представляют эксклюзивную серию DEFY 21

Как и в швейцарском часовом производстве, в теннисе очень ценят традиции. И подобно тому, как через преодоление границ прошлого бренд Zenith стремится сформировать часовое искусство будущего, выдающийся тренер и успешный лайф-коучПатрик Муратоглу не перестает менять мир тенниса к лучшему.
Патрик Муратоглу — давний друг швейцарского бренда Zenith — известен как наставник таких звезда тенниса, как Маркос Багдатис, Григор Димитров и Серена Уильямс. Муратоглу решил отправиться за новой карьерной звездой: он основал собственную теннисную лигу, проходящую в новом уникальном формате, более инклюзивном и ориентированном на молодое поколение. Идея создать турнир под названием «Ultimate Tennis Showdown» пришла ему в период пандемии COVID-19: лига стала способом популяризовать теннис в необычном формате с упрощенным кодексом поведения, который позволяет игрокам ярче раскрыться в игре. Бренд Zenith поддерживает Патрика Муратоглу в его новом начинании.
«Много лет назад я осознал, что теннис находится под угрозой. Мир вокруг нас изменился, но мир тенниса не был адаптирован к этим изменениям. Хоть я и люблю его таким, какой он есть, он крайне нуждается в переменах. Я решил превратить эти непростые времена в возможность: возможность преобразовать теннис. Именно поэтому я создал новую теннисную лигу UTS — независимую и инновационную. В ней сделан акцент на интриге, эмоциях и эффекте погружения с целью расширить аудиторию и популяризовать теннис среди молодого поколения», — сказал Патрик Муратоглу о проекте Ultimate Tennis Showdown.
В честь дебютного турнира и крепкой дружбы Zenith с Патриком Муратоглу была выпущена специальная серия хронографа со счетчиком 1/100 секунды — DEFY 21 Patrick Mouratoglou.
Корпус и безель часов выполнены из легкого и одновременно прочного карбона — композитного материала, используемого в профессиональных теннисных ракетках. Спортивно-элегантный стиль прекрасно сочетается с исключительной функциональностью хронографа. Частично открытый циферблат с закрытыми счетчиками хронографа выполнен в синем цвете — цвете теннисных кортов турнира Ultimate Tennis Showdown. Желтые акценты напоминают своим оттенком цвет теннисных мячей. На ободок карбонового безеля нанесена гравировка с люминесцентным покрытием — девиз, которому следует Патрик Муратоглу: Little details make big difference (маленькие детали имеют большое значение).
Лимитированная серия DEFY 21, разработанная Zenith совместно с Патриком Муратоглу, ограничена 50 экземплярами и будет доступна в ноябре 2020 года в бутиках Zenith по всему миру, а также в онлайн-магазине Zenith.
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