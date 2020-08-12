Zenith представляют эксклюзивную серию DEFY 21

Как и в швейцарском часовом производстве, в теннисе очень ценят традиции. И подобно тому, как через преодоление границ прошлого бренд Zenith стремится сформировать часовое искусство будущего, выдающийся тренер и успешный лайф-коучПатрик Муратоглу не перестает менять мир тенниса к лучшему.

Патрик Муратоглу — давний друг швейцарского бренда Zenith — известен как наставник таких звезда тенниса, как Маркос Багдатис, Григор Димитров и Серена Уильямс. Муратоглу решил отправиться за новой карьерной звездой: он основал собственную теннисную лигу, проходящую в новом уникальном формате, более инклюзивном и ориентированном на молодое поколение. Идея создать турнир под названием «Ultimate Tennis Showdown» пришла ему в период пандемии COVID-19: лига стала способом популяризовать теннис в необычном формате с упрощенным кодексом поведения, который позволяет игрокам ярче раскрыться в игре. Бренд Zenith поддерживает Патрика Муратоглу в его новом начинании.