Zenith выпустили часы в поддержку борьбы против рака

Zenith вместе с организацией Pink Ribbon Switzerland принимает участие в благотворительном проекте. Часть выручки от продажи DEFY 21 Pink Edition будет перечислена на счет Pink Ribbon Switzerland. Кроме того, бренд выставит на благотворительный аукцион модель DEFY 21 Pink Ribbon, и все полученные средства будут направлены на финансирование проекта VISION I некоммерческой организации SAKK (Швейцарская группа по клиническим исследованиям раковых заболеваний), которая с 1965 года проводит клинические исследования в области онкологии и ведет поиск более щадящих и эффективных методов лечения рака молочной железы.