Швейцарский бренд Zenith не боится использовать редкие в часовом производстве цвета. Новая женская модель часов DEFY 21 Pink Edition тому подтверждение. Они выполнены в ярко-розовом оттенке — и неслучайно. Модель посвящена розовой ленте, которая стала международным символом борьбы с раком молочной железы, а также выпущена в сотрудничестве с просветительской организацией Pink Ribbon Switzerland.
Zenith выпустили часы в поддержку борьбы против рака
Модель Zenith DEFY 21 Pink Edition оснащена первым в мире механизмом с розовым покрытием. Благодаря тому, что он открыт со стороны циферблата, розовый оттенок определенно становится главным в восприятии часов. В основе их основе — механизм хронографа со счетчиком 1/100 секунды и авангардный дизайн DEFY 21. Корпус из розового золота украшен 288 бриллиантами разного размера, а безель инкрустирован 44 розовыми сапфирами.
Zenith вместе с организацией Pink Ribbon Switzerland принимает участие в благотворительном проекте. Часть выручки от продажи DEFY 21 Pink Edition будет перечислена на счет Pink Ribbon Switzerland. Кроме того, бренд выставит на благотворительный аукцион модель DEFY 21 Pink Ribbon, и все полученные средства будут направлены на финансирование проекта VISION I некоммерческой организации SAKK (Швейцарская группа по клиническим исследованиям раковых заболеваний), которая с 1965 года проводит клинические исследования в области онкологии и ведет поиск более щадящих и эффективных методов лечения рака молочной железы.
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