Hublot выпустили часы, посвященные Капри

Об уникальной природной достопримечательности напоминает и задняя крышка часов: сквозь ее прозрачную поверхность можно увидеть детали автоматического механизма HUB1143 с запасом хода 42 часа. Благодаря современному и освежающем дизайну и керамике – легкому и гипоаллергенному материалу, принимающему температуру тела – эта унисекс-модель идеально подойдет для самых жарких дней. И поскольку волшебство лета – в его мимолетности, Hublot выпустили всего 30 пронумерованных экземпляров, приобрести которые можно исключительно в бутике на острове Капри.