Новинка Classic Fusion Chronograph Special Edition Capri возращает нас на остров, где три года назад был открыт бутик швейцарского бренда. Его красота воспета художниками и поэтами – а теперь и мастерами часового искусства.
Hublot выпустили часы, посвященные Капри
Как же запечатлеть магию всемирно известного итальянского острова в часах? Швейцарскому бренду Hublot подвластно и это. Вдохновением для новинки послужила жемчужина острова, невероятный природный феномен – Голубой грот. Дно известной еще римлянам пещеры затоплено морем, благодаря чему проникающий туда свет придает воде невероятный лазоревый цвет. Именно этот уникальный оттенок был использован в дизайне Classic Fusion Chronograph Special Edition Capri.
Здесь специалисты часовой мануфактуры смогли продемонстрировать «искусство сочетаний», которым славится бренд, во всей красе. Хронограф диаметром 45 мм выглядит необычайно изысканно благодаря игре света и тени, напоминающей преломление света в Голубом гроте, и циферблату из черной полированной керамики, украшенному безелем из светло-бирюзовой керамики. Повторяется оттенок в рифленом ремешке из каучука.
Об уникальной природной достопримечательности напоминает и задняя крышка часов: сквозь ее прозрачную поверхность можно увидеть детали автоматического механизма HUB1143 с запасом хода 42 часа. Благодаря современному и освежающем дизайну и керамике – легкому и гипоаллергенному материалу, принимающему температуру тела – эта унисекс-модель идеально подойдет для самых жарких дней. И поскольку волшебство лета – в его мимолетности, Hublot выпустили всего 30 пронумерованных экземпляров, приобрести которые можно исключительно в бутике на острове Капри.
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