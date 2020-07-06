Hublot выпустили лимитированную серию новых часов

С момента открытия бутика Hublot на престижной площади Казино в Монако прошел год. Швейцарский бренд решил отметить это событие и представил новую уникальную модель часов Classic Fusion Aerofusion Chronograph Special Edition «Boutique Monaco». В основе два цвета — красный и белый, что отсылает к флагу государства.