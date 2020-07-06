Hublot выпустили лимитированную серию новых часов

С момента открытия бутика Hublot на престижной площади Казино в Монако прошел год. Швейцарский бренд решил отметить это событие и представил новую уникальную модель часов Classic Fusion Aerofusion Chronograph Special Edition «Boutique Monaco». В основе два цвета — красный и белый, что отсылает к флагу государства.
Часы получили титановый корпус 45 мм на красном ремешке из телячьей кожи с белой каучуковой подкладкой. Модель оснащена скелетонизированным калибром хронографа HUB1155, конструкция которого собрана из 207 деталей. На задней стороне корпуса сделана гравировка, подтверждающая ограниченную специальную серию в честь княжества. Механизм обеспечивает 42-часовой запас хода. А водонепроницаемость корпуса — 50 метров, идеально для морских путешествий.
Лимитированная серия часов Hublot эксклюзивно представлена в бутике бренда в Монте-Карло.
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