В коллекции Good Vibes испанского ювелирного дома TOUS представлены изящные кулоны из желтого золота и массивные ожерелья из стерлингового серебра. А в статье ниже 5 нюансов, которые нужно учитывать, чтобы подчеркнуть линию декольте и создать стильный образ без изъянов.
Идеи украшений для летнего декольте от TOUS
1. Цветовая гамма
Выбирая украшение, важно помнить о сочетании цветовой гаммы одежды и металла цепочки или ожерелья. Холодные оттенки лучше смотрятся с серебром, а теплые с золотом. Если в украшении есть разноцветные камни, важно, чтобы они сочетались с какой-то деталью образа. Не обязательно с самим платьем, можно с обувью или головным убором. Не нужно выбирать украшения тон в тон, но желательно со вставками оттенков, близких к основному цвету в одежде.
2. Форма выреза
Самое важное при подборе украшения — учитывать форму выреза. Чтобы подчеркнуть V-образный вырез, выбирайте подвеску Y-образной формы. Она может повторять вырез по длине или уходить ниже. С круглым вырезом лучше всего будут смотреться крупные украшения с необычными драпировками. Квадратный вырез диктует сложные правила, но, например, колье с геометрическим кулоном отлично сюда подойдет. К вырезу формы «лодочка» идеально подойдет тонкая и изящная цепочка с небольшой подвеской.
3. Соответствие стилю
Украшения носят не только с вечерними платьями. Но важно помнить, что они должны соответствовать вашему стилю в целом. Конечно, современные тренды отрицают все правила и призывают к самовыражению. Но не стоит гнаться за трендами и в результате выглядеть комично. Важно помнить одно: если у вас скромный простой образ, то тут уместны крупные и яркие украшения, если же ваш образ сам по себе кричащий и изобилует принтами, лучше выбрать лаконичные аксессуары.
4. Соблюдение пропорций
То же касается и силуэта в целом. Если у вас пышная юбка или блуза с рукавами-воланчиками, то массивное украшение будет перегружать образ и создавать впечатление, что вы надели все лучшее сразу. Старайтесь избегать таких ошибок.
5. Чувство меры
Если вырез сам по себе обильно украшен вышивкой, стразами и другими элементами декора, то лучше отказаться от украшений на шее.
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