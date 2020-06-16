Идеи украшений для летнего декольте от TOUS

3. Соответствие стилю

Украшения носят не только с вечерними платьями. Но важно помнить, что они должны соответствовать вашему стилю в целом. Конечно, современные тренды отрицают все правила и призывают к самовыражению. Но не стоит гнаться за трендами и в результате выглядеть комично. Важно помнить одно: если у вас скромный простой образ, то тут уместны крупные и яркие украшения, если же ваш образ сам по себе кричащий и изобилует принтами, лучше выбрать лаконичные аксессуары.