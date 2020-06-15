Hublot представили новую модель часов Big Bang Sang Bleu II

Синий — новый черный! Заявляет бренд швейцарских часов Hublot — и мы с ним согласны. Так в лимитированном количестве появилась новая модель в синем цвете Big Bang Sang Bleu II.
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Синий — новый черный! Заявляет бренд швейцарских часов Hublot — и мы с ним согласны. Так в лимитированном количестве появилась новая модель в синем цвете Big Bang Sang Bleu II.
Татуировка эволюционировала от древней практики к мировому культурному феномену и теперь является самостоятельной формой искусства во многом благодаря творчеству таких людей, как Максим Плесчиа-Буши, художника-татуировщика и основателя студии Sang Bleu («Голубая кровь»). Это уже не первая коллаборация Hublot и Плесчиа-Буши. На этот раз у них получилась настоящий арт-объект для запястья, воплощенная с помощью геометрии и объёма, которые являются элементами фирменного почерка художника.
Дизайн часов повторяет символические геометрические формы, которые являются ДНК Sang Bleu. Стилистические формы перекликаются с татуировками Максима Плесчиа-Буши и характеризуют стремление к совершенству и любовь к символам, которые лежат в основе работ Максима.
Синий цвет отсылает к чернилам, которые используются в тату-студиях. Этот оттенок появляется на циферблатах и ремешках, выделяя паутину геометрических линий. Корпус часов Big Bang Sang Bleu II диаметром 45 мм доступен в двух версиях: Titanium и фирменном King Gold. Модель оснащена автоматическим хронографом HUB1240, благодаря которому запас хода достигает 72 часов.
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