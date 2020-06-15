Hublot представили новую модель часов Big Bang Sang Bleu II

Дизайн часов повторяет символические геометрические формы, которые являются ДНК Sang Bleu. Стилистические формы перекликаются с татуировками Максима Плесчиа-Буши и характеризуют стремление к совершенству и любовь к символам, которые лежат в основе работ Максима.

Синий цвет отсылает к чернилам, которые используются в тату-студиях. Этот оттенок появляется на циферблатах и ремешках, выделяя паутину геометрических линий. Корпус часов Big Bang Sang Bleu II диаметром 45 мм доступен в двух версиях: Titanium и фирменном King Gold. Модель оснащена автоматическим хронографом HUB1240, благодаря которому запас хода достигает 72 часов.