Морской обитатель: Rolex выпустили новую модель часов

Rolex представляют новую версию часов Oyster Perpetual Sea-Dweller в стиле Rolesor желтого цвета: сочетание стали Oystersteel и 18-каратного желтого золота. Этот драгоценный металл впервые используется в гамме часов Sea-Dweller. А такое сочетание — золота и стали — уже визитная карточка часов Rolex.
Модель Sea-Dweller (в переводе с английского означает морской обитатель) были созданы при участии пионеров продолжительного глубоководного плавания. Эти высокопрочные часы — реальный инструмент, который сопровождал первые экспериментальные программы жизни под водой, проведенные в подводных домах. Часы Sea-Dweller сыграли важную роль в освоении подводного мира в том числе благодаря корпусу Oyster с водонепроницаемостью до 610 метров, а в 1978 году увеличенной до 1 220 метров.
На черном циферблате выделяется надпись Sea-Dweller желтого цвета, сочетающаяся с 18-каратным золотом. Игра света на дужках и боковых сторонах корпусного кольца подчеркивает форму корпуса Oyster диаметром 43 мм, оснащенного вращающимся в одну сторону безелем с диском Cerachrom из черной керамики с градуированной 60-минутной шкалой.
Корпус новой модели — образец прочности и надежности. Корпусное кольцо вырезано из цельного блока стали Oystersteel, обладающей повышенной устойчивостью к царапинам и коррозии. Стекло, изготовленное из сапфира, также устойчиво к появлению царапин. Абсолютно непроницаемый корпус Oyster надежно защищает находящийся в нем высокоточный механизм. Выдающимся здесь получился и браслет — он оснащен разработанной и запатентованной Rolex застежкой безопасности Oysterlock с раскладывающейся пряжкой, предупреждающей любое случайное расстегивание.
Sea-Dweller получили калибр 3235, представляющий собой квинтэссенцию передовых технологий в часовом искусстве. Как и все часы Rolex, новая модель прошла сертификацию на присвоение статуса Сверхточного Хронометра, который гарантирует исключительно высокую точность часов в ходе ношения.
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