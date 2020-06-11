Морской обитатель: Rolex выпустили новую модель часов

На черном циферблате выделяется надпись Sea-Dweller желтого цвета, сочетающаяся с 18-каратным золотом. Игра света на дужках и боковых сторонах корпусного кольца подчеркивает форму корпуса Oyster диаметром 43 мм, оснащенного вращающимся в одну сторону безелем с диском Cerachrom из черной керамики с градуированной 60-минутной шкалой.

Корпус новой модели — образец прочности и надежности. Корпусное кольцо вырезано из цельного блока стали Oystersteel, обладающей повышенной устойчивостью к царапинам и коррозии. Стекло, изготовленное из сапфира, также устойчиво к появлению царапин. Абсолютно непроницаемый корпус Oyster надежно защищает находящийся в нем высокоточный механизм. Выдающимся здесь получился и браслет — он оснащен разработанной и запатентованной Rolex застежкой безопасности Oysterlock с раскладывающейся пряжкой, предупреждающей любое случайное расстегивание.

Sea-Dweller получили калибр 3235, представляющий собой квинтэссенцию передовых технологий в часовом искусстве. Как и все часы Rolex, новая модель прошла сертификацию на присвоение статуса Сверхточного Хронометра, который гарантирует исключительно высокую точность часов в ходе ношения.

Купить часы можно на сайте Mercury.ru — доставка доступна в Санкт-Петербурге.