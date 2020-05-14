Spirit Of Big Bang Rainbow — пожалуй, самая яркая модель в коллекции Hublot. Как и сама радуга, эти часы вызывают восторг и трепет. И если природное явление радует нас не так часто, как хотелось бы, то благодаря Spirit Of Big Bang Rainbow у вас на руке могут переливаться все цвета радуги изо дня в день.
Драгоценная радуга: как выглядит новая модель часов Hublot
У часовой новинки из розового золота King Gold корпус представлен в двух размерах: 42 мм и 39 мм. Мягкий оттенок корпусов обеих моделей прекрасно подчеркивает мерцающее покрытие из драгоценных камней круглой и багетной огранки. Здесь их целая россыпь: рубины, розовые, синие, желтые и оранжевые сапфиры, аметисты, а также синие топазы и цавориты. Ремешок выполнен из кожи аллигатора, а благодаря его тонам «свет» от радуги становится бесконечным. А сам дизайн вдохновлен другой моделью из коллекции Hublot — Big Bang.
Уникальная конструкция часов 42 мм вмещает в себе сверхбыстрый калибр HUB4700: настоящие знатоки считают, что это один из лучших швейцарских хронографов, когда-либо созданных.
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