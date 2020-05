Новую кампанию TOUS посвятили женщинам, которые стали матерями в период самоизоляции

«Этим эмоциональным трогательным видео мы хотим выразить восхищение и преклонение перед важнейшим моментом в жизни женщины. В нынешних условиях как никогда важно ощущать поддержку. Пусть ставшие мамами знают, что мы думаем о них. Вероятно, все проходило не совсем так, как они себе представляли, но это уникальное событие запечатлеется в памяти навсегда», — расссказывает директор по маркетингу и коммуникациям TOUS Анаис Дюран.

Кампания получила название The Best Place on Earth («Лучшее место на Земле»). В видеоряд вошло обращение матери к новорожденному, а также запись первых моментов между реальными героинями, которые помимо предродовых страхов были вынуждены столкнуться с неопределенной обстановкой в мире

Напомним, в начале апреля TOUS запустили Instagram-флешмоб с Елизаветой Боярской с призывом соблюдать самоизоляцию и оставаться дома.

