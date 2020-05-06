Longines представляет консьерж-сервис в России

Из-за серьезной эпидемиологической обстановки в стране бренды пересматривают свой подход к продажам и стараются облегчить жизнь своих клиентов. Так поступил и швейцарский часовой бренд Longines. Специально для России он разработал консьерж-сервис для дистанционных покупок.

Теперь все жители Москвы и Московской области могут заказать уникальные модели Longines через официальный сайт. Благодаря специальной вкладке на сайте клиенты могут связаться с консультантами бренда, которые помогут подобрать и приобрести интересующую модель часов Longines для мужчин и женщин.