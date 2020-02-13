Линии Hold и San Valentín пополнились трогательными и нежными серьгами, браслетами и подвесками.
TOUS представили новые украшения к Дню Святого Валентина
День влюбленных – тот праздник, когда можно наконец позволить себе быть сентиментальным, но даже если вы не склонны к яркому проявлению чувств, всегда есть возможность выразить их в подарке. Украшения ручной работы в форме сердец, перфорированных замков с ключиком и трогательных медвежат (символа бренда, олицетворяющего нежность) скажут все самое главное за вас. Новинки выполнены из желтого золота и стерлингового серебра с добавлением рубинов и бирюзы.
Изящные украшения San Valentín сделаны из благородного розового вермеля – позолоченного серебра. Они поистине универсальны и будут красиво смотреться на любом оттенке кожи, как смуглом, так и белоснежном. А модели из линейки Hold можно использовать в качестве основы и персонифицировать, добавляя различные подвески, цепочки и медальоны. Одно украшение собирается, как конструктор, и может послужить основой для разных образов. Получается, что вы дарите не только уникальное украшение, которого не будет больше ни у кого, но и возможность для творческих экспериментов. Если насчет украшений все-таки сомневаетесь, в TOUS можно найти сумки, кошельки, брелоки и другие полезные мелочи, которые приятно получить в подарок.
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