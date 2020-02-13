TOUS представили новые украшения к Дню Святого Валентина

Изящные украшения San Valentín сделаны из благородного розового вермеля – позолоченного серебра. Они поистине универсальны и будут красиво смотреться на любом оттенке кожи, как смуглом, так и белоснежном. А модели из линейки Hold можно использовать в качестве основы и персонифицировать, добавляя различные подвески, цепочки и медальоны. Одно украшение собирается, как конструктор, и может послужить основой для разных образов. Получается, что вы дарите не только уникальное украшение, которого не будет больше ни у кого, но и возможность для творческих экспериментов. Если насчет украшений все-таки сомневаетесь, в TOUS можно найти сумки, кошельки, брелоки и другие полезные мелочи, которые приятно получить в подарок.