Парные модели Elite Moonphase – то что надо ко Дню Святого Валентина.
Идеальная пара: Zenith представили часы для нее и для него
Подарить на День всех влюбленных часы — жест красивый и символичный. Но еще лучше – устроить взаимный обмен изящными моделями из одной линейки и вспоминать друг о друге, всякий раз глядя на циферблат (40,5-миллиметровый для него или 36-миллиметровый для нее) с бриллиантовым безелем. Секундная стрелка в положении «9 часов» не даст забыть о быстротечности времени и о том, как важно дорожить каждым мигом, проведенным с любимыми.
Каждая деталь моделей Elite Moonphase напоминает о небе и его светилах: круговой узор «Солнечные лучи», образованный тонкими линиями, расходящимися из центра циферблата, диск индикатора лунных фаз со звездами и цвет ремешков – нежно-голубой и темно-синий. Впрочем, часы можно персонализировать, выбрав другой оттенок, а также материал корпуса – нержавеющая сталь или розовое золото. Словом, Zenith предусмотрели все пропорции и сочетания, чтобы ваш дабл-дрессинг удался.
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