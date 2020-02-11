Идеальная пара: Zenith представили часы для нее и для него

Подарить на День всех влюбленных часы — жест красивый и символичный. Но еще лучше – устроить взаимный обмен изящными моделями из одной линейки и вспоминать друг о друге, всякий раз глядя на циферблат (40,5-миллиметровый для него или 36-миллиметровый для нее) с бриллиантовым безелем. Секундная стрелка в положении «9 часов» не даст забыть о быстротечности времени и о том, как важно дорожить каждым мигом, проведенным с любимыми.