Часы как у Джеймса Бонда: OMEGA представляет новую модель

OMEGA представляет новые часы агента 007, которые появятся в 25-м фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Картина выйдет на экраны кинотеатров в апреле 2020 года.
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OMEGA представляет новые часы агента 007, которые появятся в 25-м фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Картина выйдет на экраны кинотеатров в апреле 2020 года.
Новая модель Seamaster Diver 300M 007 Edition откроет очередную главу истории коллекции часов, ставших неотъемлемой частью бондианы. Впервые модель Seamaster появилась в фильме 1995 года «Золотой глаз», и с тех пор суперагент неразлучен с этими часами.
Работая над новой моделью, компания OMEGA тесно сотрудничала непосредственно с Дэниэлом Крэйгом (который исполняет главную роль в бондиане, начиная с двадцать первого фильма «Казино „Рояль“») и создателями фильма, которые помогли разработчикам часов OMEGA глубже понять образ героя.
Новые часы будут представлены в двух версиях: с плетеным титановым браслетом или полосатым ремешком NATO темно-коричневого, серого и бежевого цветов. 42-миллиметровый корпус и браслет часов с регулируемой застежкой выполнены из титана марки Grade 2. Это очень прочный и легкий материал, идеально подходящий для агента секретной службы. Благодаря использованию специального обновленного выпуклого сапфирового стекла новая модель выглядит тоньше стандартных Seamaster Diver 300M. Часы приводятся в действие надежным механизмом OMEGA Co-Axial Master Chronometer Calibre 8806, который соответствует отраслевым стандартам точности, стабильности хода и устойчивости к воздействию магнитных полей. Показатель водонепроницаемости часов составляет до 300 метров.
Циферблат выполнен из алюминия, цвет которого повторяет коричневый оттенок, приобретаемый некоторыми винтажными циферблатами с течением времени. Коллекционеры называют этот тон «тропическим». Такой же оттенок имеет и алюминиевый безель часов. В выборе цвета принимал участие сам Дэниэл Крэйг.
На задней крышке часов выгравированы цифры, которые соответствуют формату настоящих часов для военнослужащих. «0552» —это кодовый номер, обозначающий служащих ВМС, «923 7697» — номер дайверских часов. Буква «А» обозначает часы с завинчивающейся заводной головкой, а «007» — номер самого знаменитого секретного агента. И, наконец, «62» —это год выхода первого фильма о Джеймсе Бонде.
Любители приключений, выбравшие модель Seamaster Diver 300M 007 Edition, получат ее в эксклюзивном коричневом тканевом футляре. Компания OMEGA предоставляет на модель полную 5-летнюю гарантию.
Часы Seamaster Diver 300M 007 Edition выпущены неограниченной серией и поступят в продажу в феврале 2020 года.
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