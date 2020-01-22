Часы как у Джеймса Бонда: OMEGA представляет новую модель

Новая модель Seamaster Diver 300M 007 Edition откроет очередную главу истории коллекции часов, ставших неотъемлемой частью бондианы. Впервые модель Seamaster появилась в фильме 1995 года «Золотой глаз», и с тех пор суперагент неразлучен с этими часами.

Работая над новой моделью, компания OMEGA тесно сотрудничала непосредственно с Дэниэлом Крэйгом (который исполняет главную роль в бондиане, начиная с двадцать первого фильма «Казино „Рояль“») и создателями фильма, которые помогли разработчикам часов OMEGA глубже понять образ героя.