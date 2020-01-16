Новинка была создана в сотрудничестве с японским дизайнером Аяко Сува, автором проекта Food Creation, которая превращает еду в концептуальное искусство. И вдохновлялась она самым опасным японским деликатесом – смертельно ядовитой рыбой фугу. Готовить ее можно только сертифицированным поварам: яд фугу токсичен настолько, что один-единственный кусочек при несоблюдении техники приготовления может стать последним, а наибольшее его количество содержится в шипообразных иголках, которыми покрыто тело рыбы (отсюда и название новой модели часов – «Toge», что означает «шип»). Дизайнер, тонко чувствующая самобытную японскую культуру, уверена, что вопреки яду и шипам, ее опасная красота вызывает притяжение.