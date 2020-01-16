В дизайне новой модели True Thinline Toge швейцарские точность и качество встречаются с самобытной японской эстетикой.
Опасная красота: Rado выпустили часы, посвященные ядовитой рыбе фугу
Новинка была создана в сотрудничестве с японским дизайнером Аяко Сува, автором проекта Food Creation, которая превращает еду в концептуальное искусство. И вдохновлялась она самым опасным японским деликатесом – смертельно ядовитой рыбой фугу. Готовить ее можно только сертифицированным поварам: яд фугу токсичен настолько, что один-единственный кусочек при несоблюдении техники приготовления может стать последним, а наибольшее его количество содержится в шипообразных иголках, которыми покрыто тело рыбы (отсюда и название новой модели часов – «Toge», что означает «шип»). Дизайнер, тонко чувствующая самобытную японскую культуру, уверена, что вопреки яду и шипам, ее опасная красота вызывает притяжение.
Трехмерный циферблат новинки Rado повторяет колючую текстуру фугу, а золотые стрелки – ее шипы (для точности и безупречности форм, за которые ценят швейцарские часы, были отсканированы настоящие иглы опасной рыбы). Корпус часов, заводная головка и браслет выполнены из высокотехнологичной керамики черного цвета – материала, которым бренд Rado славится и за который получил не одну награду. Ну и, конечно, надежный и точный кварцевый механизм ETA и устойчивое к ударам и царапинам сапфировое стекло с двухсторонним антибликовым покрытием.
Модель True Thinline Toge выпущена лимитированной серией в 1001 экземпляр с особой гравировкой на задней части корпуса — надписью «Toge», выполненной рукой дизайнера.
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