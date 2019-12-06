Zenith Defy Classic High Jewellery Rainbow — никогда еще время не было столь драгоценным. И это не пустые слова, ведь на безеле этих часов устроились 48 цветных сапфиров огранки «багет», а на корпусе разместились 288 бриллиантов. Блистательно!
Новинка от Zenith — бриллиантовая радуга у вас на запястье
Для безеля часов Rainbow геммологи подобрали оттенки камней так, чтобы цвета радуги плавно переходили один в другой с эффектом деграде. Тот же принцип использовался и на циферблате.
Белый цвет для 41-миллиметрового корпуса из титана и для каучукового ремешка выбран не случайно, ведь на нем отлично смотрится сочетание всех цветов радуги. Начинка часов тоже не может не радовать: мануфактурный автоматический механизм Elite 670SK с частотой 28 800 полуколебаний в час и 50-часовым запасом хода. Все это делает новые часы Zenith одним из самых желанных новогодних подарков для себя и своих любимых.
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