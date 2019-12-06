Новинка от Zenith — бриллиантовая радуга у вас на запястье

Белый цвет для 41-миллиметрового корпуса из титана и для каучукового ремешка выбран не случайно, ведь на нем отлично смотрится сочетание всех цветов радуги. Начинка часов тоже не может не радовать: мануфактурный автоматический механизм Elite 670SK с частотой 28 800 полуколебаний в час и 50-часовым запасом хода. Все это делает новые часы Zenith одним из самых желанных новогодних подарков для себя и своих любимых.