И этот эпитет — не для красного словца: создано всего 50 экземпляров часов и только для России.
Hublot представили новинку Big Bang One Click Sang Bleu Steel Turquoise
Hublot всегда привлекает к сотрудничеству лучших: каждый проект — амбициознее предыдущего. Для новой коллаборации часовой бренд пригласил известного тату-художника Максима Плесчиа-Буши.
Модель Big Bang преобразилась полностью: у новинки нет стрелок, за индикацию времени отвечают вращающиеся геометрические фигуры с люминесцентным покрытием — хотя кажется, что циферблат ярко-бирюзового цвета будет светиться в темноте сам по себе. Абстрактный рисунок, не повторяющий ни один из ранее созданных Плесчиа-Буши эскизов, «вытатуирован» не только на циферблате, но и на ремешке из телячьей кожи. Последний оснащен запатентованной системой крепления One Click, которая заметно упрощает замену ремешка, так что выбирать — белый или бирюзовый, в тон циферблату, — вы можете по настроению хоть каждый день. Шестиугольный безель украсили 48 бриллиантов.
Техническая начинка, разумеется, тоже не подкачала. Часы укомплектованы механизмом HUB1710 с автоматическим подзаводом и частотой вращения 28 800 полуколебаний в час, а запас хода составляет 50 часов. Антибликовое сапфировое стекло выручит в солнечные дни, а водозащита 100 м позволит вам плавать, не снимая часы (глядя на эту бирюзу, к морю хочется отправиться как можно скорее).
Презентация новинки прошла на гала-вечере в Москве, который посетили генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе и Максим Плесчиа-Буши. Самые удачливые гости прямо на вечеринке могли получить татуировку от мастера.
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