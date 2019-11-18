Модель Big Bang преобразилась полностью: у новинки нет стрелок, за индикацию времени отвечают вращающиеся геометрические фигуры с люминесцентным покрытием — хотя кажется, что циферблат ярко-бирюзового цвета будет светиться в темноте сам по себе. Абстрактный рисунок, не повторяющий ни один из ранее созданных Плесчиа-Буши эскизов, «вытатуирован» не только на циферблате, но и на ремешке из телячьей кожи. Последний оснащен запатентованной системой крепления One Click, которая заметно упрощает замену ремешка, так что выбирать — белый или бирюзовый, в тон циферблату, — вы можете по настроению хоть каждый день. Шестиугольный безель украсили 48 бриллиантов.