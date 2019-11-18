Versace представили рождественскую рекламную кампанию, снятую в жанре мыльной оперы 1980-х годов

Напомним, ранее к жанру мыльной оперы 1980-х годов обратились Moschino. Джоан Смоллс, Ирина Шейк и Джиджи Хадид сыграли в ней подруг (читай: соперниц), которые дерутся не только за мужчин, но и за вещи из осенне-зимней коллекции.