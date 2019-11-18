Versace представили рождественскую рекламную кампанию, снятую для британского журнала о моде и искусстве Baroness. Вдохновившись названием издания, креативный директор бренда Донателла Версаче взяла за основу истории скандалы, интриги и расследования двух вымышленных аристократических семей. Главные роли достались 50-летней модели Хелене Кристенсен, мультимедийной художнице Саре Бейкер и модели Меган Рош, которая играет в мыльной опере невесту — с подарками от Versace, естественно!
Versace представили рождественскую рекламную кампанию, снятую в жанре мыльной оперы 1980-х годов
Напомним, ранее к жанру мыльной оперы 1980-х годов обратились Moschino. Джоан Смоллс, Ирина Шейк и Джиджи Хадид сыграли в ней подруг (читай: соперниц), которые дерутся не только за мужчин, но и за вещи из осенне-зимней коллекции.
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