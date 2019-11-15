Легендарный Denis Simachev Shop & Bar, закрывшийся в Москве в марте этого года, едет в Петербург! 23 ноября в особняке на Большой Морской пройдет поп-ап вечеринка от директора бара Михаила Гречаникова, арт-директора Сергея Плешакова, диджея Марка Щедрина и шефа-бармена Дмитрия Нестерова, посвященная выходу новой коллекции Дениса Симачева ULTIMA.
Денис Симачев покажет в Петербурге новую коллекцию одежды
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Денис Симачев
В коллекцию, созданную при поддержке ULTIMA Яндекс.Такси, вошли базовые вещи для жителей мегаполисов: футболки, свитшоты, худи, плащи и кепки. Все они сделаны из хлопка с добавлением вискозы и получили вставку из черной светоотражающей ткани, предназначенной для обеспечения дополнительной безопасности на дорогах. Увидеть новинки можно будет на вечеринке Denis Simachev Shop & Bar, вход на которую осуществляется после фейскотроля.
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Коллекция Дениса Симачева ULTIMA
Что: вечеринка Denis Simachev Shop & Bar
Где: Большая Морская ул., 43
Когда: 23 ноября в 21:00
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