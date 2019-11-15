Денис Симачев покажет в Петербурге новую коллекцию одежды

В коллекцию, созданную при поддержке ULTIMA Яндекс.Такси, вошли базовые вещи для жителей мегаполисов: футболки, свитшоты, худи, плащи и кепки. Все они сделаны из хлопка с добавлением вискозы и получили вставку из черной светоотражающей ткани, предназначенной для обеспечения дополнительной безопасности на дорогах. Увидеть новинки можно будет на вечеринке Denis Simachev Shop & Bar, вход на которую осуществляется после фейскотроля.