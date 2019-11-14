Prada представили новую рекламную кампанию — с собственной бумагой для цветов!

Вместе с новой съемкой Prada запустили глобальную «цветочную» акцию. С сегодняшнего дня флористы по всему миру будут оборачивать букеты клиентов в такую же фирменную бумагу. Кроме того, на сайте итальянского бренда появится интерактивная страница, куда каждый желающий сможет загрузить свое селфи с цветами Prada.