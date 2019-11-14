Вслед за рекламной кампанией круизной коллекции Miu Miu, лицом которой стала дочь Кейт Мосс — Лила Грейс, Миучча Прада представила новую съемку Prada. В ней модели Фрея Беха Эриксен, Лекси Болинг и Кун Йе позируют с букетами цветов, завернутыми в бумагу с другими фото из той же кампании. Ее авторами выступили фотографы Кэидзо Китадзиму и Дрю Викерс.
Prada представили новую рекламную кампанию — с собственной бумагой для цветов!
Вместе с новой съемкой Prada запустили глобальную «цветочную» акцию. С сегодняшнего дня флористы по всему миру будут оборачивать букеты клиентов в такую же фирменную бумагу. Кроме того, на сайте итальянского бренда появится интерактивная страница, куда каждый желающий сможет загрузить свое селфи с цветами Prada.
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