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Дочь Кейт Мосс стала лицом Miu Miu

17-летняя дочь модели Кейт Мосс и издателя Джефферсона Хака продолжает завоевывать индустрию моды. После съемок для рекламных кампаний Marc Jacobs Beauty, для обложек журналов Vogue и Dazed, а также для книги Николая фон Бисмарка «The Dior Sessions» Лила Грейс Мосс появилась в промо Miu Miu. На кадрах, авторами которых выступили фотограф Юрген Теллер и стилист Кэти Гранд, девушка позирует в новинках из круизной коллекции бренда: платьях с рукавами-буффами, кардиганах с хрустальными камнями, босоножках с цветочным принтом и шляпках с бантами. 

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Вместе с Лилой Грейс Мосс в рекламной кампании круизной коллекции появились модели Аду Акеш, Тан Хэ, Эбби Чемпион и Сара Шнайдер, которым достались шерстяные клетчатые пальто, блузы с расшитыми воротничками, платья с «рассыпанным» стеклярусом и короткие шорты в пастельных цветах.  

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Алина Малютина,
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