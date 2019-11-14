Дочь Кейт Мосс стала лицом Miu Miu

17-летняя дочь модели Кейт Мосс и издателя Джефферсона Хака продолжает завоевывать индустрию моды. После съемок для рекламных кампаний Marc Jacobs Beauty, для обложек журналов Vogue и Dazed, а также для книги Николая фон Бисмарка «The Dior Sessions» Лила Грейс Мосс появилась в промо Miu Miu. На кадрах, авторами которых выступили фотограф Юрген Теллер и стилист Кэти Гранд, девушка позирует в новинках из круизной коллекции бренда: платьях с рукавами-буффами, кардиганах с хрустальными камнями, босоножках с цветочным принтом и шляпках с бантами.