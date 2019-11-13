Burberry представили рекламную кампанию рождественской коллекции — первой на счету Рикардо Тиши в качестве креативного директора британского бренда. Чтобы отпраздновать «идею единства, надежды и любви», он собрал героев из разных стран: бывшую первую леди Франции Карлу Бруни, российскую супермодель Сашу Пивоварову, китайскую актрису Чжоу Донгю, южнокорейского актера Ю А-Ина и английского футболиста Рубена Лофтус-Чика.
Карла Бруни, Саша Пивоварова и другие модели появились в рождественской рекламной кампании Burberry
Авторами съемки выступили Мерт Алас и Маркус Пигготт, которые сконцентрировались не только на портретах звезд, но и на демонстрации новинок из коллекции. Это полосатые дафлкоты, стеганые сумки, приталенные жакеты, туфли с хрустальной бахромой и сетчатые платья в стиле 1920-х. Теперь вы знаете, что надеть на праздник.
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