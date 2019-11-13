Карла Бруни, Саша Пивоварова и другие модели появились в рождественской рекламной кампании Burberry

Авторами съемки выступили Мерт Алас и Маркус Пигготт, которые сконцентрировались не только на портретах звезд, но и на демонстрации новинок из коллекции. Это полосатые дафлкоты, стеганые сумки, приталенные жакеты, туфли с хрустальной бахромой и сетчатые платья в стиле 1920-х. Теперь вы знаете, что надеть на праздник.