Жан-Поль Готье стал гостем программы Владимира Познера

В беседе с журналистом Жан-Поль Готье рассказал о том, как начал дизайнерскую карьеру, почему никогда не преследовал цель шокировать своими нарядами, и какую функцию сегодня должна выполнять одежда. Также дизайнер упомянул Fashion Freak Show, на репетицию которого и приезжает сейчас в Россию. Перфоманс, повествующий о творческом пути Готье, а также показывает вещи из его архивных коллекций, пройдет в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге с 31 января по 2 февраля и в Дворце Молодежи в Москве с 6 по 9 февраля. Дизайнер посетит премьеры лично.