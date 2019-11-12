В Москве появилось первое в мире модельное агентство для людей из детских домов и приемных семей. Проект Age Agency, основателем которого выступил создатель Центра современной культуры «Факел» и бывший креативный продюсер телеканала Fashion TV Игорь Шива, ориентирован на участников в возрасте от 8 до 18 лет (и старше), с которыми работают не только специалисты по моделингу, но и преподаватели актерского мастерства, психологи и модные эксперты. Благодаря Age Agency, как рассказывается в его инстаграме, молодые люди «получают не разовую помощь, а инструменты для реализации себя в профессии модели, и, возможно, в смежных областях», так как в процессе съемок видят, «в чем заключается работа других специалистов: фотографов, продюсеров и стилистов».
В России появилось первое в мире модельное агентство для людей из детских домов и приемных семей
На прошедшей Неделе моды в Москве можно было увидеть первые результаты сотрудничества Age Agency с ребятами из детских домов и приемных семей: один из манекенщиков принял участие в показе бренда Za_Za. Сейчас проект находится в поисках других моделей, а также партнеров и спонсоров. Финансово поддержать его можно, сделав взнос от 500 до 5000 рублей на одноименном сайте: все вырученные средства пойдут на оплату фотосессий, педагогов, трансфера, сопровождающего персонала, развивающих занятий, производство мерча и маркетинговые активности.
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