В России появилось первое в мире модельное агентство для людей из детских домов и приемных семей

В Москве появилось первое в мире модельное агентство для людей из детских домов и приемных семей. Проект Age Agency, основателем которого выступил создатель Центра современной культуры «Факел» и бывший креативный продюсер телеканала Fashion TV Игорь Шива, ориентирован на участников в возрасте от 8 до 18 лет (и старше), с которыми работают не только специалисты по моделингу, но и преподаватели актерского мастерства, психологи и модные эксперты. Благодаря Age Agency, как рассказывается в его инстаграме, молодые люди «получают не разовую помощь, а инструменты для реализации себя в профессии модели, и, возможно, в смежных областях», так как в процессе съемок видят, «в чем заключается работа других специалистов: фотографов, продюсеров и стилистов».