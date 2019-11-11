Gucci показали рождественскую рекламную кампанию — с мишурой на Гавайях и «снеговиком» из песка

Мишура — едва ли не единственный «рождественский» элемент образа героев — на них надеты гавайские рубашки, белоснежные комбинезоны, джинсовые шорты, полосатые футболки и другие вещи, которые мы привыкли видеть на пляже, а не за новогодним столом. Единственным аутентично наряженным персонажем в рекламной кампании стал Санта-Клаус — хотя и он выглядит как на бэкстейдже показа Gucci.