В Петербурге открылся первый в России UNIQLO в формате стрит-ритейл («уличной торговли»): с двумя просторными этажами, тремя собственными выходами, длинными витринами и специальными корнерами. На открытие приехал генеральный директор UNIQLO в России Адати Фуминори, который рассказал «Собака.ru» о том, почему новый магазин расположился именно в Доме Мод, чем он будет отличаться от остальных пространств сети и какие экологические инициативы бренда нам ждать.
Генеральный директор UNIQLO в России — об открытии магазина в Доме Мод, сходстве японцев и петербуржцев и эко-проектах
Одной из самых долгожданных новостей от UNIQLO стало открытие интернет-магазина в России. Почему вы решили сделать это именно сейчас?
На сегодняшний день у нас открыты 40 магазинов в 6 регионах России, но получить опыт покупок LifeWear («Одежды для жизни») мечтает гораздо большее количество людей. Путем запуска интернет-магазина мы удовлетворили уровень спроса и оправдали ожидания покупателей: теперь заказать вещи UNIQLO с бесплатной доставкой при покупке на сумму от 4000 рублей может любой. Это не значит, что мы остановили развитие физической сети магазинов: они продолжают открываться в разных регионах и точках городов.
Какие вещи из ассортимента UNIQLO пользуются большим спросом у российских покупателей?
Один бестселлер я могу назвать точно — это ультралегкий пуховик, который можно носить не только как самостоятельный предмет гардероба, но и в качестве утепляющего слоя под любую верхнюю одежду. Кроме того, он освобождает вас от необходимости стоять в огромной очереди в гардероб Эрмитажа или Мариинского театра: пуховик складывается в небольшой мешок, который идет с ним в комплекте. В целом, вся линейка LifeWear пользуется огромным спросом у россиян: это базовые свитеры, белые футболки, ветрозащитные брюки, а также технологичные коллекции HEATTECH и AIRism и широкая линейка джинсов, разработанная в инновационном центре в Лос-Анджелесе.
А какая из множества коллабораций UNIQLO раскупается здесь быстрее всего?
Все коллаборации продаются достаточно хорошо, но я бы хотел отметить нашу совместную коллекцию с JW Anderson! К нашему удивлению, британская классика стала популярной и понятной в России, особенно в Петербурге. Также довольно быстро распродается коллекция Uniqlo U, которую мы выпускаем с 2015 года. В ней мы видим будущее развития концепции LifeWear, шаг в сторону постоянного совершенствования нашей одежды.
Раньше все главные коллаборации бренда поступали в магазин в ТРЦ «Галерея». Изменится ли это с открытием пространства в Доме Мод?
Мы прислушаемся к отзывам покупателей и стараемся, чтобы продукты из лимитированных коллабораций были представлены в как можно большем количестве магазинов. Но есть проблема: размер этих магазинов. Очень часто площадь пространства не позволяет нам показать и постоянные коллекции UNIQLO, и результаты сотрудничества с другими брендами. Хорошо, что магазин в Доме Мод получился достаточно большим: здесь можно купить, к примеру, вещи из коллабораций с JW Anderson и Engineered Garments. Последняя, кстати, пользуется огромным спросом по всему миру!
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Генеральный директор UNIQLO в России Адати Фуминори (слева), управляющая Домом Мод Татьяна Игнатьева и первый директор Дома Мод Нина Соколова (в центре)
Почему вы решили открыть первый в России магазин в формате стрит-ритейл именно в Петербурге?
Будучи культурной и исторической столицей России, Петербург еще и очень прогрессивный, постоянно развивающийся город. Поэтому для нас было стратегически важно открыться именно здесь. Для расположения магазина мы выбрали Дом Мод — здание не только с красивым фасадом, но еще и богатой историей. С 1968 года оно было центром ленинградской моды: здесь работали самые талантливые портные, модельеры и закройщицы, которые шили одежду для местных жительниц. Нам бы очень хотелось, чтобы подобные истории жили вечно, чтобы люди о них помнили и гордились. Поэтому мы открыли в Доме Мод «ностальгический» корнер — с фотографиями и фактами из архивов.
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«Исторический» корнер в новом магазине UNIQLO, рассказывающий историю UNIQLO и Дома Мод
Кажется, выбор на наш город пал в том числе из-за сходства стиля японцев и петербуржцев. Никогда не замечали?
Действительно, некоторое сходство я заметил! И японцы, и петербуржцы предпочитают минималистичный стиль, естественные оттенки, спокойную цветовую палитру и многослойность. Кстати, последнее — не только модный тренд, но и полезный прием во время плохой погоды. Надеваешь футболку HEATTECH, кашемировый джемпер, ультралегкий пуховик и ветрозащитную парку от UNIQLO — и не отказываешь себе в прогулках!
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Recycling Box в новом магазине UNIQLO в Доме мод
В плане осознанного потребления мы тоже похожи. Петербуржцы начинают сортировать мусор, сдавать вещи на переработку, отказываться от пластика. Знаю, что у UNIQLO тоже много эко-инициатив!
Да, в магазине в Доме Мод, как и во всех пространствах UNIQLO, расположен Recycling Box, в который можно сдать старую, но пригодную для ношения одежду бренда. Она отправляется к нашим партнерам на сортировку, а оттуда — к людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Кроме того, в марте 2020 года мы начнем процесс замены пластиковых пакетов на бумажные, а также предложим нашим покупателям многоразовые сумки-шопперы. Они будут представлены в двух размерах — M и L, но по одной цене — 150 рублей за штуку. Наша компания старается вести бизнес, руководствуясь принципами устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде, поэтому подобные шаги для нас первостепенны.
Фото: архивы пресс-службы
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