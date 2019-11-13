Генеральный директор UNIQLO в России — об открытии магазина в Доме Мод, сходстве японцев и петербуржцев и эко-проектах

Одной из самых долгожданных новостей от UNIQLO стало открытие интернет-магазина в России. Почему вы решили сделать это именно сейчас?

На сегодняшний день у нас открыты 40 магазинов в 6 регионах России, но получить опыт покупок LifeWear («Одежды для жизни») мечтает гораздо большее количество людей. Путем запуска интернет-магазина мы удовлетворили уровень спроса и оправдали ожидания покупателей: теперь заказать вещи UNIQLO с бесплатной доставкой при покупке на сумму от 4000 рублей может любой. Это не значит, что мы остановили развитие физической сети магазинов: они продолжают открываться в разных регионах и точках городов.