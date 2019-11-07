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Объявлена тема Met Gala-2020

Институт костюма Метрополитен-музея объявил тему бала и последующей выставки, которые состоятся в мае 2020 года. Они пройдут под названием «About Time: Fashion and Duration» и будут посвящены 150-летию самого музея и ценным экспонатам, которые в нем хранятся. 

«Это переосмысление истории моды, которая фрагментирована, прерывиста и неоднородна», – объясняет выбор темы куратор Института костюма Эндрю Болтон. Также среди источников вдохновения он назвал фильм «Орландо», снятый Салли Портер по роману Вирджинии Вульф. «В нем есть замечательная сцена, в которой Тильда Суинтон входит в лабиринт в женском халате 18 века, а когда вновь проходит через него, на ней уже платье середины 19 века», – продолжает Болтон.

  • Фото Дэвида Бэйли, иллюстрирующее тему выставки

Напомним, темой прошлого Бала Института костюма и последующей выставки был стиль «кэмп» – с присущими ему гротеском, абсурдом и вульгарностью. Гости Met Gala делали себе сюрреалистичный макияж, переодевались на красной дорожке четыре раза, приносили с собой копию собственной головы и выходили в платьях «Никаких фото, пожалуйста». 

  • Эзра Миллер на Met Gala-2020

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Алина Малютина,
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