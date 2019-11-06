Помощница Елизаветы II Анджела Келли, которая с 1994 года отвечает за гардероб королевы, представила книгу «Другая сторона монеты: королева, комод и платяной шкаф». В ней Анджела рассказала о том, что с этого года британский монарх отказывается от изделий из натурального меха: «Если ее величество собирается присутствовать на помолвке в холодную погоду, она будет использовать искусственный мех, чтобы оставаться в тепле», — приводит слова автора The Telegraph.
Елизавета II отказалась от изделий из натурального меха
Информацию из книги подтвердили представители Букингемского дворца, подчеркнув, что она относится только к новым меховым изделиям. «Мех в новых нарядах, разработанных для королевы, будет искусственным. Однако мы не утверждаем, что будем менять натуральный мех на уже существующей одежде, или что королева не появится в ней на публике».
Напомним, от использования натурального меха в своих коллекциях уже отказались многие бренды, в том числе Prada, Chanel, Versace и Gucci. Кроме того, с 2023 года новые меховые изделия перестанут продавать в Калифорнии — там же будет введен запрет на использование слонов, медведей и других диких животных в цирке.
Фото: REX/Shutterstock
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