Елизавета II отказалась от изделий из натурального меха

Помощница Елизаветы II Анджела Келли, которая с 1994 года отвечает за гардероб королевы, представила книгу «Другая сторона монеты: королева, комод и платяной шкаф». В ней Анджела рассказала о том, что с этого года британский монарх отказывается от изделий из натурального меха: «Если ее величество собирается присутствовать на помолвке в холодную погоду, она будет использовать искусственный мех, чтобы оставаться в тепле», — приводит слова автора The Telegraph.