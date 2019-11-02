Дизайнер Зак Позен закрывает свой бренд

«На протяжении какого-то времени я лично пытался найти подходящего бизнес-партнера. Но время вышло, настали трудные времена, причем для всей индустрии моды, — объясняет дизайнер. — Эти 20 лет были наполнены любовью, поэтому сейчас мне очень грустно. Но у меня была счастливая возможность показывать свою креативность и потрясающие работы, созданные вместе с особенными людьми. Сейчас мне нужно время порефлексировать и пересобраться, а также посмотреть на мир, в котором мы живем, и понять, каким будет следующий шаг, благодаря которому я смогу вновь показывать свое творчество и строить новое коммьюнити».