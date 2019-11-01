Костюм Хайди Клум для Хэллоуина создавали более 10 часов — вот что из этого получилось

Костюм Хайди Клум создавался на глазах у публики — в витрине нью-йоркского универмага Amazon. Кроме того, процесс транслировался в прямом эфире, а некоторые его стадии модель выкладывала в Instagram. В нем видно, как гримеры убирают ей волосы под специальную шапочку, затем покрывают все тело краской, а после готовят для Хайди силиконовый комбинезон, который, по ее словам, на ощупь напоминал сырую и скользкую курицу. Работа над образом велась практически целый день, поэтому Клум обедала прямо в костюме, а затем отправилась на прогулку по улицам — в сопровождении столь же «красивого» супруга Тома Каулитца.