Плюс один к списку детей знаменитостей, которые стали моделями: 16-летняя Кэрис Дуглас, дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа, стала лицом рекламной кампании Fendi. Вместе с мамой она представила новые сумки Peekaboo, снявшись на фоне Дворца итальянской цивилизации в Риме.
Дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа стала лицом рекламной кампании Fendi
Напомним, это не первый модельный опыт девушки. Ранее она вместе с Кэтрин Зетой-Джонс снялась для испанского глянцевого журнала.
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