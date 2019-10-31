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Дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа стала лицом рекламной кампании Fendi

Плюс один к списку детей знаменитостей, которые стали моделями: 16-летняя Кэрис Дуглас, дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа, стала лицом рекламной кампании Fendi. Вместе с мамой она представила новые сумки Peekaboo, снявшись на фоне Дворца итальянской цивилизации в Риме. 

Напомним, это не первый модельный опыт девушки. Ранее она вместе с Кэтрин Зетой-Джонс снялась для испанского глянцевого журнала.

 

 
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Алина Малютина,
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