Плюс один к списку детей знаменитостей, которые стали моделями: 16-летняя Кэрис Дуглас, дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа, стала лицом рекламной кампании Fendi. Вместе с мамой она представила новые сумки Peekaboo, снявшись на фоне Дворца итальянской цивилизации в Риме.