Стефано Пилати станет специальным гостем следующей выставки Pitti Uomo

«В первую очередь, для нас будет огромной радостью представлять новый проект Стефано Пилати на премьерном показе в рамках Pitti Uomo в январе, — комментирует директор по коммуникациям Pitti Immagine Лапо Чанки. — Пилати выражает себя через моду, одержимость одевать и одеваться, что является результатом десятилетий честности, работы и непрерывного обучения».

Напомним, ранее в качестве специальных гостей Pitti Uomo были объявлены креативные директора Jil Sander Люк и Люси Мейер (они покажут коллекцию сезона осень-зима 2020/21) и дизайнер Тельфар Клеменс.