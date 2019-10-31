18+

Стефано Пилати станет специальным гостем следующей выставки Pitti Uomo

Международная выставка мужской моды Pitti Uomo, которая пройдет во Флоренции 7-10 января, продолжает объявлять гостей специальной программы. Так, одним из участников станет экс-дизайнер Yves Saint Laurent Стефано Пилати, который покажет новую коллекцию собственной марки Random Identities 9 января.

«В первую очередь, для нас будет огромной радостью представлять новый проект Стефано Пилати на премьерном показе в рамках Pitti Uomo в январе, — комментирует директор по коммуникациям Pitti Immagine Лапо Чанки. — Пилати выражает себя через моду, одержимость одевать и одеваться, что является результатом десятилетий честности, работы и непрерывного обучения». 

Напомним, ранее в качестве специальных гостей Pitti Uomo были объявлены креативные директора Jil Sander Люк и Люси Мейер (они покажут коллекцию сезона осень-зима 2020/21) и дизайнер Тельфар Клеменс.

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
 
Алина Малютина,
Комментарии

Наши проекты