Искусствовед Ольга Хорошилова выпустит книгу о костюмах Екатерины II, Майи Плисецкой и других личностей

В издательстве «МИФ» выходит книга петербургского искусствоведа и историка костюма Ольги Хорошиловой «Мода и гении». В ней она рассказывает о том, как выглядел домашний костюм Леонардо да Винчи, в чем принимал гостей Петр Чайковский, какие цвета в одежде предпочитала Екатерина II, и какие «костюмные драмы» скрываются за именами Оскара Уайльда, Юрия Анненкова и Майи Плисецкой. Выход книги запланирован на 22 ноября 2019 года, предварительная цена на сайте издательства — 950 рублей.