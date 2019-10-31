В издательстве «МИФ» выходит книга петербургского искусствоведа и историка костюма Ольги Хорошиловой «Мода и гении». В ней она рассказывает о том, как выглядел домашний костюм Леонардо да Винчи, в чем принимал гостей Петр Чайковский, какие цвета в одежде предпочитала Екатерина II, и какие «костюмные драмы» скрываются за именами Оскара Уайльда, Юрия Анненкова и Майи Плисецкой. Выход книги запланирован на 22 ноября 2019 года, предварительная цена на сайте издательства — 950 рублей.
Искусствовед Ольга Хорошилова выпустит книгу о костюмах Екатерины II, Майи Плисецкой и других личностей
Напомним, в 2018 году Ольга Хорошилова выпустила книгу «Война и мода: от Петра I до Путина», в которой объяснила, почему русское платье стало пропагандой военных побед, и как кровопролитные битвы повлияли на облик нашего общества. «Собака.ru» публиковала отрывок из монографии, прочитать его можно здесь.
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