61-летние петербурженки снялись в рекламной кампании нижнего белья от Bilingua Ladies

«Для нашей марки начался новый этап, — объясняет выбор моделей основательница Bilingua Ladies Инга Билингва. — Это случилось, когда я впервые предложила своей маме примерить наше белье. Ей оказалось сложно его принять, а еще где-то белье было ей мало. Я задумалась о том, что концепция марки должна претерпеть ряд изменений, переосмыслить все ранее созданные модели. Теперь наша цель — сделать удобное базовое белье, в котором будут ходить не только девочки, но и взрослые женщины. Я хочу, чтобы моя мама носила наше белье! И понимала, что оно может не "сдавливать" грудь, а поддерживать, оставаться удобным на протяжении всего дня! Хочу, чтобы женщины поколения 50+ чувствовали себя комфортно в обществе 25-35-летних, чтобы у них появились общие темы, одни любимые магазины, марки одежды и кафе».