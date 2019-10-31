Петербургская марка Bilingua Ladies, которая выпускает нижнее белье для всех типов фигуры и возрастов, представила рекламную кампанию новой коллекции. Ее героинями стали 61-летние модели агентства GoldenAge Ольга Хохлова и Елена Лунева, которые подчеркнули философию марки. На снимках они позируют в базовых трусах с высокой талией и комбинируемых лифах с разноплановыми разрезами, сделанных из 95-процентного хлопка и доступных в пастельных цветах.
61-летние петербурженки снялись в рекламной кампании нижнего белья от Bilingua Ladies
«Для нашей марки начался новый этап, — объясняет выбор моделей основательница Bilingua Ladies Инга Билингва. — Это случилось, когда я впервые предложила своей маме примерить наше белье. Ей оказалось сложно его принять, а еще где-то белье было ей мало. Я задумалась о том, что концепция марки должна претерпеть ряд изменений, переосмыслить все ранее созданные модели. Теперь наша цель — сделать удобное базовое белье, в котором будут ходить не только девочки, но и взрослые женщины. Я хочу, чтобы моя мама носила наше белье! И понимала, что оно может не "сдавливать" грудь, а поддерживать, оставаться удобным на протяжении всего дня! Хочу, чтобы женщины поколения 50+ чувствовали себя комфортно в обществе 25-35-летних, чтобы у них появились общие темы, одни любимые магазины, марки одежды и кафе».
Белье Bilingua Ladies из новой рекламной кампании уже продается в интернет-магазине марки. Лиф стоит 1300 рублей, трусы — 500 рублей, также в ассортименте есть боди, велосипедки и халаты стоимостью от 800 до 2300 рублей.
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