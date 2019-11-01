Героями обложки ноябрьского номера «Собака.ru» стали участники петербургской группы Shortparis: Николай Комягин (вокал), Александр Ионин (гитара, бас-гитара, баян), Данила Холодков (барабаны, перкуссия, бэк-вокал), Павел Лесников (барабаны, сэмплирование) и Александр Гальянов (гитара, клавишные, бэк-вокал), позирующие в новых релизах adidas Originals. Главный музыкальный коллектив страны не дает автографы — но мы о вас позаботились и сделали фотосессию Shortparis в ленинских горках, во время которой фотограф Игорь Клепнев также снял обложку для их нового альбома «Так закалялась сталь».
Группа Shortparis — герои ноябрьской обложки «Собака.ru»
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Слева направо: на Александре Гальянове: куртка и брюки adidas Originals, плащ Alexander McQueen (ДЛТ); на Николае Комягине: олимпийка adidas Originals, пиджак Prada, брюки Dior; на Даниле Холодкове: олимпийка adidas Originals, плащ Dior, брюки Bottega Venetta (ДЛТ); на Павле Лесникове: ветровка и брюки adidas Originals, пальто Doublet (DayNight); на Александре Ионине: олимпийка adidas Originals, пиджак и брюки Prada, на всех — кроссовки adidas Originals OZWEEGO
Артемий Троицкий
музыкальный критик
«Я считаю, что Shortparis — самая сильная русская рок-группа всех времен. На самом деле, констатация этого факта даже на меня производит сильное впечатление — я, вообще-то, не большой любитель таких щедрых комплиментов. А все дело в том, что Shortparis обладают качествами, которые для русского рока не свойственны. И никогда свойственны не были».
Борис Барабанов
музыкальный критик
«О Shortparis говорят как о явлении, без которого наше время невозможно себе представить. Как фильм "Джокер" — ты можешь не любить комиксы, тебе может не понравиться это кино, ты можешь даже заранее знать, что оно тебе не по- нравится, но ты должен пойти и составить о нем свое мнение. Таков 2019-й год. Год "Джокера" и группы Shortparis».
Николай Кубрак
музыкальный критик
«Когда Shortparis спрашивают про концерты, им снова приходится открещиваться от журналистских определений. Какая театральность? Только ритуал! Комягин с барабанщиком Данилой Холодковым устраивают шаманские танцы с участием зрителей, а общаются с публикой исключительно на телесном уровне. Про импровизацию можно даже не говорить, она — это и есть Shortparis».
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