Группа Shortparis — герои ноябрьской обложки «Собака.ru»

музыкальный критик

«О Shortparis говорят как о явлении, без которого наше время невозможно себе представить. Как фильм "Джокер" — ты можешь не любить комиксы, тебе может не понравиться это кино, ты можешь даже заранее знать, что оно тебе не по- нравится, но ты должен пойти и составить о нем свое мнение. Таков 2019-й год. Год "Джокера" и группы Shortparis».