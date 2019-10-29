«Роскошь сегодня — это не только цена»: что известно о новом бренде экс-дизайнера Lanvin Альбера Эльбаза?

В прошлую пятницу стало известно о возвращении в большую моду Альбера Эльбаза — бывшего креативного директора модного дома Lanvin, который оставил свой пост в 2015 году после 14 лет сотрудничества. Теперь у Альбера будет собственная марка, созданная под руководством компании Richemont, — она владеет Chloé и Alaïa, а также Piaget, Cartier и Van Cleef & Arpels. В пресс-релизе, рассказывающем о запуске AZ Fashion (именно такое название получил новый проект дизайнера), глава Richemont Йохан Руперт заявил о том, что его всегда поражали творчество, проницательность, талант, изобретательность и тонкое понимание женщин, которым обладает Эльбаз. «Эти качества будут иметь большую ценность для нашей компании и ее партнеров», — прокомментировал Руперт.
Сам же Альбер Эльбаз в телефонном разговоре с журналистами The New York Times рассказал о том, что встречался с Рупертом еще в августе, но сделка была заключена только сейчас. «Я подписал договор час назад. Даже не успел выпить шампанского!», — иронизировал дизайнер. Он подчеркнул, что партнерство с Richemont основано на взаимном уважении и доверии, которые после работы с Lanvin стали для него особенно важными. Напомним, по официальной версии, Альбер оставил предыдущую работу из-за его разногласиями с владельцами бренда и хозяевами материнского холдинга Harmonie SA.
Также в разговоре с The New York Times Альбер Эльбаз подчеркнул, что не будет делать «пре-коллекции, коллекции и пост-коллекции»: «Все будет построено в формате проекта о вещах, которые я считаю на сегодняшний день актуальными. Мы только начинаем. Мы совсем-совсем маленькие. Но это мне и нравится!». Кроме того, дизайнер рассказал об идее названия бренда: «Я бы не хотел называть его своим именем потому, что речь идет не обо мне. Она будет о нас — от А до Я. А еще о роскоши, ведь сегодня роскошь — это не только цена».
Напомним, кроме модного дома Lanvin, Альбер Эльбаз работал в Guy Laroche и Yves Saint Laurent. После ухода из большой моды, как рассказывал сам дизайнер, он занялся преподаванием, стал путешествовать и развиваться в других сферах. О возвращении Эльбаза в индустрию заговорили летом этого года: он выпустил совместную с Tod’s коллекцию обуви и сумок. В это время Lanvin, кажется, только оправился от ухода Альбера: после него пост креативного директора бренда заняла Бушра Жаррар, которая проработала в нем два года, а сейчас — бывший дизайнер мужской линии Loewe Бруно Сиалелли, новая коллекция которого была довольно высоко оценена критиками.
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