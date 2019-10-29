«Роскошь сегодня — это не только цена»: что известно о новом бренде экс-дизайнера Lanvin Альбера Эльбаза?

Также в разговоре с The New York Times Альбер Эльбаз подчеркнул, что не будет делать «пре-коллекции, коллекции и пост-коллекции»: «Все будет построено в формате проекта о вещах, которые я считаю на сегодняшний день актуальными. Мы только начинаем. Мы совсем-совсем маленькие. Но это мне и нравится!». Кроме того, дизайнер рассказал об идее названия бренда: «Я бы не хотел называть его своим именем потому, что речь идет не обо мне. Она будет о нас — от А до Я. А еще о роскоши, ведь сегодня роскошь — это не только цена».