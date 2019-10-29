Николь Кидман, Синди Крофорд и дочь Кайли Дженнер: самые необычные костюмы звезд на Хэллоуине-2019

Другие гости голливудских вечеринок попробовали переосмыслить довольно популярные (и даже уже банальные) образы: красное платье Джессики Рэббит (в случае с Эшли Грэм «изюминки» добавлял беременный живот), круглые очки Матильды (осталось только найти того, кто «сыграет» Леона) и черную шляпку Холли Голайтли (замиксованную у Кейт Бекинсейл с туфлями на высоких каблуках). Повторить их сможет практически каждый из нас, найдя похожие вещи не только в специальных магазинах, но и в масс-маркете, — но лучше, конечно, придумать для Хэллоуина что-то свое. Такое же нишевое, редкое и легкое в исполнении, как, например, костюм Твигги от Эмбер Валлетты.