Несмотря на то, что Хэллоуин празднуют 31 октября, в США уже прошла серия костюмированных вечеринок. К некоторым из них знаменитости готовятся едва ли не серьезнее, чем к выходу на красные дорожки, заранее продумывая образ, прическу и макияж. «Собака.ru» собрала самые классные (и необычные!) костюмы этого года — никакого Пеннивайза, Малефисенты и даже Джокера!
Николь Кидман, Синди Крофорд и дочь Кайли Дженнер: самые необычные костюмы звезд на Хэллоуине-2019
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Сторми в образе своей мамы Кайли Дженнер с Met Gala-2019
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Лиза Ринна в образе Дженнифер Лопес с церемонии Grammy-2000
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Нина Добрев в образе блогера Марии Бенолье, которая забралась на подиум недавнего показа Chanel (и была выведена с него благодаря Джиджи Хадид)
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Нина Добрев в образе Билли Айлиш
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Лотти Мосс в образе Бритни Спирс из клипа Toxic
За месяц до наступления Хэллоуина платформа персональных рекомендаций Lyst предсказала топ самых популярных костюмов для вечеринки, взяв за основу прошедшие громкие события и запросы более 104 миллионов пользователей интернета. Среди них — желтый купальник певицы Лиззо, образ Шэрон Тейт из фильма «Однажды в...Голливуде», платья героинь экранизации романа «Маленькие женщины» и костюмы Джина и Аладдина (в свете недавнего выхода киноадаптации диснеевского мульфильма). Однако ничего из этого мы в фотоотчетах не увидели — звездам нравится косплеить не экранных персонажей, а своих коллег: актриса Лиза Ринна повторила выход Джей Ло на церемонии Grammy-2000, модель Лотти Мосс — костюм Бритни Спирс из культового клипа Toxic, а Нина Добрев — перфоманс от блогера Марии Бенолье, которая внезапно выскочила на подиум недавнего показа Chanel в Париже.
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Джессика Билл и Джастин Тимберлейк в образах группы NSync
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Деми Ловато в образе Марии-Антуанетты
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Джорджия Фаулер в образе Матильды
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Эшли Грэм в образе Джессики Рэббит
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Синди Кроуфорд
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Карди Би в образе медсестры
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Лаис Рибейро в образе Аватара
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Сара Сампайо в образе королевы выпускного бала
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Елизабет Херли в образе Беатрикс Киддо
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Холзи в образе Мэрилина Мэнсона
Самым популярной звездой для косплея стала певица Билли Айлиш: ее умение сочетать вещи из громких коллабораций, носить абсолютно неносибельные аксессуары и перекрашивать волосы быстрее, чем выпускать новые песни, попыталась повторить все та же Нина Добрев и британская исполнительница Энн-Мари. Некоторые знаменитости сами настаивали на том, чтобы быть вдохновением для хэллоуиновского образа: Кайли Дженнер переодела дочь в уменьшенную копию своего платья от Versace, в котором появилась на Met Gala в этом году. И, кажется, это самое милое фото с праздника!
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Кейт Бекинсейл в образе Одри Хепберн
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Александр Делеон и Жозефин Скривер в образах пчеловода и пчелы
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Анастасия Караниколау и Келси Калемин в образах Женщины-кошки и Плюща
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Натс Гетти и Джиджи Горджеос в образах Джека и Салли из «Кошмара перед Рождеством»
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Николь Кидман
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G-Eazy в образе Эдварда Руки-Ножницы
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Белла Торн
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Эмбер Валлетта в образе Твигги
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Хлоя Грейс Морец
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Жасмин Сандерс
Другие гости голливудских вечеринок попробовали переосмыслить довольно популярные (и даже уже банальные) образы: красное платье Джессики Рэббит (в случае с Эшли Грэм «изюминки» добавлял беременный живот), круглые очки Матильды (осталось только найти того, кто «сыграет» Леона) и черную шляпку Холли Голайтли (замиксованную у Кейт Бекинсейл с туфлями на высоких каблуках). Повторить их сможет практически каждый из нас, найдя похожие вещи не только в специальных магазинах, но и в масс-маркете, — но лучше, конечно, придумать для Хэллоуина что-то свое. Такое же нишевое, редкое и легкое в исполнении, как, например, костюм Твигги от Эмбер Валлетты.
Фото: Instagram, REX/Shutterstock
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