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Николь Кидман, Синди Крофорд и дочь Кайли Дженнер: самые необычные костюмы звезд на Хэллоуине-2019

Несмотря на то, что Хэллоуин празднуют 31 октября, в США уже прошла серия костюмированных вечеринок. К некоторым из них знаменитости готовятся едва ли не серьезнее, чем к выходу на красные дорожки, заранее продумывая образ, прическу и макияж. «Собака.ru» собрала самые классные (и необычные!) костюмы этого года — никакого Пеннивайза, Малефисенты и даже Джокера!

  • Сторми в образе своей мамы Кайли Дженнер с Met Gala-2019

  • Лиза Ринна в образе Дженнифер Лопес с церемонии Grammy-2000

  • Нина Добрев в образе блогера Марии Бенолье, которая забралась на подиум недавнего показа Chanel (и была выведена с него благодаря Джиджи Хадид) 

  • Нина Добрев в образе Билли Айлиш

  • Лотти Мосс в образе Бритни Спирс из клипа Toxic

За месяц до наступления Хэллоуина платформа персональных рекомендаций Lyst предсказала топ самых популярных костюмов для вечеринки, взяв за основу прошедшие громкие события и запросы более 104 миллионов пользователей интернета. Среди них — желтый купальник певицы Лиззо, образ Шэрон Тейт из фильма «Однажды в...Голливуде», платья героинь экранизации романа «Маленькие женщины» и костюмы Джина и Аладдина (в свете недавнего выхода киноадаптации диснеевского мульфильма). Однако ничего из этого мы в фотоотчетах не увидели — звездам нравится косплеить не экранных персонажей, а своих коллег: актриса Лиза Ринна повторила выход Джей Ло на церемонии Grammy-2000, модель Лотти Мосс — костюм Бритни Спирс из культового клипа Toxic, а Нина Добрев — перфоманс от блогера Марии Бенолье, которая внезапно выскочила на подиум недавнего показа Chanel в Париже. 

  • Джессика Билл и Джастин Тимберлейк в образах группы NSync

  • Деми Ловато в образе Марии-Антуанетты

  • Джорджия Фаулер в образе Матильды

  • Эшли Грэм в образе Джессики Рэббит

  • Синди Кроуфорд 

  • Карди Би в образе медсестры

  • Лаис Рибейро в образе Аватара

  • Сара Сампайо в образе королевы выпускного бала 

  • Елизабет Херли в образе Беатрикс Киддо

  • Холзи в образе Мэрилина Мэнсона

Самым популярной звездой для косплея стала певица Билли Айлиш: ее умение сочетать вещи из громких коллабораций, носить абсолютно неносибельные аксессуары и перекрашивать волосы быстрее, чем выпускать новые песни, попыталась повторить все та же Нина Добрев и британская исполнительница Энн-Мари. Некоторые знаменитости сами настаивали на том, чтобы быть вдохновением для хэллоуиновского образа: Кайли Дженнер переодела дочь в уменьшенную копию своего платья от Versace, в котором появилась на Met Gala в этом году. И, кажется, это самое милое фото с праздника!

  • Кейт Бекинсейл в образе Одри Хепберн

  • Александр Делеон и Жозефин Скривер в образах пчеловода и пчелы

  • Анастасия Караниколау и Келси Калемин в образах Женщины-кошки и Плюща

  • Натс Гетти и Джиджи Горджеос в образах Джека и Салли из «Кошмара перед Рождеством»

  • Николь Кидман 

  • G-Eazy в образе Эдварда Руки-Ножницы

  • Белла Торн

  • Эмбер Валлетта в образе Твигги

  • Хлоя Грейс Морец

  • Жасмин Сандерс

Другие гости голливудских вечеринок попробовали переосмыслить довольно популярные (и даже уже банальные) образы: красное платье Джессики Рэббит (в случае с Эшли Грэм «изюминки» добавлял беременный живот), круглые очки Матильды (осталось только найти того, кто «сыграет» Леона) и черную шляпку Холли Голайтли (замиксованную у Кейт Бекинсейл с туфлями на высоких каблуках). Повторить их сможет практически каждый из нас, найдя похожие вещи не только в специальных магазинах, но и в масс-маркете, — но лучше, конечно, придумать для Хэллоуина что-то свое. Такое же нишевое, редкое и легкое в исполнении, как, например, костюм Твигги от Эмбер Валлетты. 

Фото: Instagram, REX/Shutterstock 

Алина Малютина,
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