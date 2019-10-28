В голливудском Hollywood & Highland прошла церемония Governors Awards — одно из пяти мероприятий Академии кинематографических искусств и наук, самым известным из которых является «Оскар». В этом году статуэтки получили режиссер Дэвид Линч, актер Уэс Стьюди и актриса Джина Дэвис. Показываем, кто приехал их поддержать (и претендовать на главную кинопремию, которую вручат 13 января).
Governors Awards-2019: Софи Лорен, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон и другие гости церемонии
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Софи Лорен в Armani Prive
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Дженнифер Лопес в Reem Acra
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Шарлиз Терон в Tom Ford
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Гугу Мбата-Роу в Erdem
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Дакота Джонсон в Brandon Maxwell
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Люпита Нионго в Givenchy
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Грета Гервиг в Lela Rose
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Лора Дерн в Brandon Maxwell
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Лили Рейнхарт в Oscar de la Renta
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Сирша Ронан в Emilia Wickstead
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Скарлетт Йоханссон в Celine
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Флоренс Пью в Valentino
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Реджина Кинг в Ralph & Russo
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Джон Хэмм и Оливия Уайлд
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Рене Зеллвегер
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Николь Кимпел и Антонио Бандерас
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Роберт Паттинсон в Dior
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Констанс Ву
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Кейт Мара в Hiraeth
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Тейлор Расселл в Miu Miu
Фото: REX/Shutterstock
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