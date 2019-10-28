Governors Awards-2019: Софи Лорен, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон и другие гости церемонии

В голливудском Hollywood & Highland прошла церемония Governors Awards — одно из пяти мероприятий Академии кинематографических искусств и наук, самым известным из которых является «Оскар». В этом году статуэтки получили режиссер Дэвид Линч, актер Уэс Стьюди и актриса Джина Дэвис. Показываем, кто приехал их поддержать (и претендовать на главную кинопремию, которую вручат 13 января).