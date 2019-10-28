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Governors Awards-2019: Софи Лорен, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон и другие гости церемонии

В голливудском Hollywood & Highland прошла церемония Governors Awards — одно из пяти мероприятий Академии кинематографических искусств и наук, самым известным из которых является «Оскар». В этом году статуэтки получили режиссер Дэвид Линч, актер Уэс Стьюди и актриса Джина Дэвис. Показываем, кто приехал их поддержать (и претендовать на главную кинопремию, которую вручат 13 января). 

  • Софи Лорен в Armani Prive

  • Дженнифер Лопес в Reem Acra

  • Шарлиз Терон в Tom Ford

  • Гугу Мбата-Роу в Erdem

  • Дакота Джонсон в Brandon Maxwell

  • Люпита Нионго в Givenchy 

  • Грета Гервиг в Lela Rose

  • Лора Дерн в Brandon Maxwell 

  • Лили Рейнхарт в Oscar de la Renta

  • Сирша Ронан в Emilia Wickstead 

  • Скарлетт Йоханссон в Celine

  • Флоренс Пью в Valentino 

  • Реджина Кинг в Ralph & Russo 

  • Джон Хэмм и Оливия Уайлд

  • Рене Зеллвегер

  • Николь Кимпел и Антонио Бандерас

  • Роберт Паттинсон в Dior

  • Констанс Ву

  • Кейт Мара в Hiraeth

  • Тейлор Расселл в Miu Miu

Фото: REX/Shutterstock 

Алина Малютина,
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