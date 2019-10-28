Анджела Келли, которая с 1994 года помогает Елизавете II составлять модные образы, выпустит мемуары о гардеробе королевы. Книга «Другая сторона монеты: королева, комод и платяной шкаф», которая выйдет 29 октября 2019 года, была официально одобрена ее Величеством, а значит, Анджела стала первым действующим помощником королевской семьи, получившим разрешение рассказать о своей работе с монархом.
Помощница королевы Елизаветы II выпустит книгу о ее гардеробе
В книге Анджела рассказывает о том, как попала на ответственную должность, по каким критериям выбирает наряды Елизавете, и почему их приходится скрывать не только от королевских подданных, но и от придворных служащих. Рассказ будут сопровождать ранее неопубликованные фотографии королевской семьи, взятые из частной коллекции.
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