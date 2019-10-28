Помощница королевы Елизаветы II выпустит книгу о ее гардеробе

В книге Анджела рассказывает о том, как попала на ответственную должность, по каким критериям выбирает наряды Елизавете, и почему их приходится скрывать не только от королевских подданных, но и от придворных служащих. Рассказ будут сопровождать ранее неопубликованные фотографии королевской семьи, взятые из частной коллекции.