От цыганской свадьбы до отсылок к фильмам с Гурченко: что показали российские дизайнеры на прошедшей Неделе моды?

Kruzhok

Ольга Михайловская: Шоу хорошее, персонажи отличные. Есть ли за этим одежда? Вопрос. И есть ли у них самих желание делать одежду? Еще один вопрос.

Анзор Канкулов: «Кружок» — совсем молодой творческий коллектив, который очень быстро стал популярным у молодежи (я сужу по тому, как реагируют студенты нашей Школы дизайна, когда мы приглашаем кого-то из дизайнеров в гости). Мне кажется, самое главное и интересное тут даже не то, что делает «Кружок», а как: на первом плане у них процесс, творческая студия, которая носит мультижанровый характер между модой, искусством и черт знает чем еще. Коллекция с акцентом на спецодежду и спецэффекты выглядит довольно мощно и цельно, другое дело, что показ оставляет ощущение будто ребята следуют в фарватере передовых идей, то есть показывают то, что должно считываться как этот самый «современный подход» к моде. В целом, на мой взгляд, «Кружок» — одно из самых интересных на сегодняшний день явлений, за которым имеет смысл пристально следить.

Мэган Виртанен: Сама коллекция для меня слишком близка к ассортименту магазина «Охота и рыбалка». Но хочется отметить смелость в выборе моделей для показа, даже если кто-то скажет, что это попытка привлечь внимание, используя популярную тему равенства всех со всеми. По крайней мере, сразу видно, как это будет выглядеть на людях, далеких от эталонных модельных параметров.