В Москве (и даже в Токио) завершились показы коллекций российских дизайнеров на следующий весенне-летний сезон. «Собака.ru» традиционно попросила экспертов моды, которые пишут, учат и работают с нашими брендами, прокомментировать увиденное.
От цыганской свадьбы до отсылок к фильмам с Гурченко: что показали российские дизайнеры на прошедшей Неделе моды?
историк моды
Roma Uvarov Design
Саша Амато: За очень долгие годы в Москве впервые прошел настолько сюжетный, концептуальный и профессиональный показ. Он был построен на настоящей цыганской свадьбе — с золотыми шалями, цветочным декором, аксессуарами в виде древних револьверов, будто бы украденных у деда, чтобы отомстить неверному жениху. Одни вещи были свадебными, другие — похоронными, третьи — на стыке, но все это создавало атмосферу небывалого праздника. Я такого никогда на Mercedes-Benz Fashion Week не видел. Рома с огромной скоростью дошел до такого уровня, и невозможно его за это не уважать!
Ольга Михайловская: Эта коллекция — реальный шаг вперед. Все предыдущие были остроумные и симпатичные, но эта еще и ироничная, энергичная и живописная. Вещи носимые, сделаны очень хорошо. Да и сама идея тоже проработана профессионально — от первого до последнего выхода.
Kruzhok
Ольга Михайловская: Шоу хорошее, персонажи отличные. Есть ли за этим одежда? Вопрос. И есть ли у них самих желание делать одежду? Еще один вопрос.
Анзор Канкулов: «Кружок» — совсем молодой творческий коллектив, который очень быстро стал популярным у молодежи (я сужу по тому, как реагируют студенты нашей Школы дизайна, когда мы приглашаем кого-то из дизайнеров в гости). Мне кажется, самое главное и интересное тут даже не то, что делает «Кружок», а как: на первом плане у них процесс, творческая студия, которая носит мультижанровый характер между модой, искусством и черт знает чем еще. Коллекция с акцентом на спецодежду и спецэффекты выглядит довольно мощно и цельно, другое дело, что показ оставляет ощущение будто ребята следуют в фарватере передовых идей, то есть показывают то, что должно считываться как этот самый «современный подход» к моде. В целом, на мой взгляд, «Кружок» — одно из самых интересных на сегодняшний день явлений, за которым имеет смысл пристально следить.
Мэган Виртанен: Сама коллекция для меня слишком близка к ассортименту магазина «Охота и рыбалка». Но хочется отметить смелость в выборе моделей для показа, даже если кто-то скажет, что это попытка привлечь внимание, используя популярную тему равенства всех со всеми. По крайней мере, сразу видно, как это будет выглядеть на людях, далеких от эталонных модельных параметров.
Vereja
Саша Амато: В рамках программы Futurum на этой Неделе моды прошел дебют бывшего главного редактора Numero Russia Игоря Андреева в качестве дизайнера. Он представил бренд «Верея» — точно такое же название имеет самый маленький город в Московской области (население всего 5000 человек!), откуда сам Игорь родом. Количество ручной работы, которая была использована в его первой коллекции, просто поражает: она на 90 процентов состоит из вязаных вещей из шерсти, покрашенной в различные оттенки. От одной из них на подиуме отвалился кусочек бахромы, который я взял и сохранил на память. Потому, что это был самый мощный дебют: профессиональный, красивый, концептуальный, фольклорный и ритуалистичный.
Елена Кручинина и Вероника Топычканова: Среди российских брендов мы отдаем предпочтение тем, кто имеет художественный подход. У таких дизайнеров из коллекции в коллекцию прослеживается работа над собственным культурным кодом — это более личная история, чем просто взаимодействие с трендами. В этой категории из молодых отметились как раз Vereja, а также Roma Uvarov Design и ZA_ZA.
Tatyana Parfionova
Ольга Михайловская: То, что Татьяна Парфенова десантировалась на Токийскую Неделю моды, само по себе, конечно, круто. А коллекция красивая, как и всегда! Мне понравилось, что дизайнер сделала исключительно платья, — каждое, как самостоятельное живописное полотно, с расчетом на то, что покупатель наденет его с чем захочет. Кутюр, музейные вещи!
Анзор Канкулов: Представлять российскую моду на международной сцене — это по-прежнему для нас редкое событие и очень особенная роль, и показ Татьяны Парфеновой интересен, в первую очередь, с этого ракурса. Безусловно, новая коллекция высокого уровня с точки зрения профессионализма дизайнера: принты, целостность образов — как говорят в таких случаях, «это красиво». Другое дело, что красота сейчас — не самая релеватная характеристика, она подходит к дизайнерам и маркам, живущим немного в стороне от актуальных процессов в моде. И в этой коллекции мне немного не хватило дерзости и вызова, хотя они и никогда не были визитной карточкой Татьяны Валентиновны.
Slava Zaitsev
Саша Амато: Мне бы хотелось отметить показ Вячеслава Зайцева, который назывался «Москва и москвичи», — это ретроспектива всего того, что дизайнер любит в столице. Огромная коллекция из новых вещей, полностью стилизованных под «старого Зайцева». Одни наряды были вдохновлены духами Красная Москва, другие созданы по мотивам фильмов с Людмилой Гурченко, третьи включали павлопосадские платки и шали, четвертые вспоминали классический московский стиль 1970-х годов, когда к нам в страну из Европы стала поступать модная одежда — сарафаны и летние платья с леопардовым окрасом и яркими принтами. Коллекция была безупречно стилизована!
Red September
Анзор Канкулов: Red September производят впечатление марки с большими амбициями и замахом (что очень хорошо). Именно это, на мой взгляд, видно в первую очередь и в коллекции, и в показе — будто каждый следующий образ хочет отдельно удивить зрителя. Но это также и немного мешает: мне не хватает цельности, скрепляющей идеи. По крайней мере, женская и мужская часть заметно распадаются с точки зрения героев/аудитории: нет ощущения, что эти люди ходят рядом в жизни. Но если все же называть бренд, который может представлять сегодня российскую моду, то это однозначно Red September.
ODOR
Ольга Михайловская: ODOR отличный! Здесь есть все: столкновение и взаимодействие старого и нового, хороший и абсолютно жизнеспособный дизайн, романтика винтажа, чуть приглушенная современными тканями. Главное, чтобы и дальше так все было!
Эльмира Тулебаева: Мне очень нравится ODOR: дизайнер бренда Никита Калмыков придерживается первоначальных силуэтов, но каждый раз показывает их по-новому. Это выглядит цельно, живо и, что говорить, красиво. Я брала вещи из его первых коллекций на съемки, и уже по фото видно, что качество новинок будет еще лучше. Классно, что NOB Agency, резидентом которого является Никита, берет под крыло таких молодых и перспективных дизайнеров, помогая им развиваться!
Olga Chernoschekova
Мэган Виртанен: Сразу скажу, что мое мнение в данном случае исключительно пристрастно, ведь я давно слежу за творчеством Ольги и являюсь ее клиенткой. С другой стороны, что может быть честнее в качестве одобрения, чем поддержать дизайнера деньгами. Одежда, как инструмент политического высказывания и способ донести личное отношение к происходящему вокруг, — идея давняя, но тем не менее требующая большой смелости и часто готовности пожертвовать коммерческой составляющей в пользу выразительности. В чем-то здесь чувствуется влияние перестроечной авангардной моды, но вероятно так и должен выглядеть в наше время эстетичный бунт.
Otocyon
Ольга Михайловская: Очень красивая коллекция и потрясающий, хоть и сильно затянутый, перфоманс. Но это придирки, главное, что все платья и пальто изысканные, но при этом человеческие, без жеманства.
Елена Кручинина и Вероника Топычканова: Бренд Otocyon порадовал альтернативным форматом показа — тотальным пефомансом, дающим больше возможностей для рефлексии зрителю: цельное или фрагментарное восприятие, форма или абстрактный момент.
Alexander Arutyunov
Мэган Виртанен: Для того, чтобы я пришла в восторг, достаточно было бы вязаной водолазки со звездой на груди, напоминающей о вологодских агитационных кружевах 1930-1950-х годов. Часть с красными звездами для меня выглядит излишне прямолинейной в использовании мотива, но, возможно, это уже моя личная профдеформация, обусловленная хорошим знакомством с агитационным текстилем. С красными звездами или без них, продаваться эта коллекция скорее всего будет отлично.
Bakhtin
Эльмира Тулебаева: Я очень скептична по отношению к стилистам (а у Артема Бахтина своя школа стилистов), которые стремятся быть дизайнерами. Из этого редко получается действительно что-то хорошее (Николу Формичетти мы в этом контексте, конечно же, не берем). Но в коллекции бренда Bakhtin мне очень понравился крой, фактура, «математический» принт на куртках и брюках, пусть это и уже было миллион раз. Также хочу отметить отличный кастинг: идея позвать на подиум своих друзей — к примеру, экс-сотрудника журналов «Собака.ru», Buro 24/7 и Cosmopolitan Мишу Халилуллина — свежая и милая. Думаю, что в скором времени на подиуме будет еще больше таких идей!
Фото: архивы пресс-служб
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