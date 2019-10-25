Что почитать о моде? Вот 10 новых (отличных!) книг

«Кайзер Карл», Рафаэле Бакке

Релиз: 5 июня 2019 года

«Такая маrсимально полная и точная биография могла выйти только после смерти Карла Лагерфельда», — рассказывала журналист газеты Le Monde Рафаэле Бакке, которая работала над книгой о дизайнере с 2017 года. За это время она общалась с работодателями и коллегами Лагерфельда, в частности — с его правой рукой (а ныне креативным директором Chanel) Виржини Виар, с его музой Инес де ля Фрессанж, телохранителем Себастьяном Жондо и с создателем ароматов Chanel Жаком Польжем. Они рассказали автору книги «Кайзер Карл» о том, о чем сам кайзер при жизни говорить не мог: «Меня поразило, что он снял свои солнцезащитные очки и сказал: "Видите ли, я показываю вам то, что никто другой не видит". Но как только я коснулась чувствительных тем — его детства и родителей — разговор зашел в тупик», — описывала немногочисленные встречи с Лагерфельдом Бакке.