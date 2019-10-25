«Собака.ru» собрала главные книжные новинки, посвященные моде: для любителей винтажа, фанатов «Игры Престолов», коллекционеров автобиографий фотографов и будущих студентов Central Saint Martins.
Что почитать о моде? Вот 10 новых (отличных!) книг
«Кайзер Карл», Рафаэле Бакке
Релиз: 5 июня 2019 года
«Такая маrсимально полная и точная биография могла выйти только после смерти Карла Лагерфельда», — рассказывала журналист газеты Le Monde Рафаэле Бакке, которая работала над книгой о дизайнере с 2017 года. За это время она общалась с работодателями и коллегами Лагерфельда, в частности — с его правой рукой (а ныне креативным директором Chanel) Виржини Виар, с его музой Инес де ля Фрессанж, телохранителем Себастьяном Жондо и с создателем ароматов Chanel Жаком Польжем. Они рассказали автору книги «Кайзер Карл» о том, о чем сам кайзер при жизни говорить не мог: «Меня поразило, что он снял свои солнцезащитные очки и сказал: "Видите ли, я показываю вам то, что никто другой не видит". Но как только я коснулась чувствительных тем — его детства и родителей — разговор зашел в тупик», — описывала немногочисленные встречи с Лагерфельдом Бакке.
Prada Catwalk: The Complete Collections by Susannah Frankel
Релиз: 3 октября 2019 года
Главный редактор AnOther Magazine Сюзанна Френкель исправила историческую несправедливость — и выпустила такую редкую книгу о Миучче Праде. В ней автор рассказывает о 30 годах работы дизайнера — часто словами самой Миуччи и фотографиями с показов Prada с 1988 по 2018-й. «Проницательность и знания Сюзанны не идут ни в какое сравнение, — комментировал выход книги «Prada Catwalk» фэшн-критик Александр Фьюри. — Если вы когда-нибудь попросите меня дать клятву, это и будет моя Библия!»
Musings on Fashion and Style by Kate Moss
Релиз: 10 сентября 2019 года
Издательство Rizzoli, известное самыми красивыми фэшн-монографиями, выпустило книгу о Музее моды в Сантьяго. Он не такой большой и известный, как Музей Виктории и Альберта в Лондоне или Метрополитен-Музей в Нью-Йорке, но именно там собрана одна из самых важных и полных коллекций одежды в мире — от гусарских мундиров 19 века до костюмов Balmain 21-го. Вся она пропущена через призму выходов, трендов и собственной коллекции винтажа Кейт Мосс, которая выступила редактором «Musings on Fashion and Style». «Мне нравится смешивать викторианский плащ с латексными брюками, а в 1990-х я любила носить платье 1930-х с кроссовками, — рассказывает модель. — Эта книга и показывает, как работают исторические произведения сегодня».
Tim Walker: Shoot for the Moon
Этой осенью список вдохновляющих книг о фотографах (например, «Хельмут Ньютон. Автобиография» или «Билл Каннингем. Модное восхождение») пополнился фотоальбомом Тима Уолкера — автора снимков для журналов Vogue, W, Love и календаря Pirelli, работающего в жанре так называемого «сказочного сюрреализма». «Tim Walker: Shoot for the Moon», выпущенная к открытию лондонской выставки фотографа, стала продолжением его же книги «Story Teller» и показала самые невероятные кадры из портфолио — с гигантским разбитым Шалтаем-Болтаем, костюмом в виде воздушных шаров и моделями, позирующими вместе со львами, лошадьми и лебедями. Отличный подарок тем, кто, как и Тим Уолкер, не перестает верить в сказки.
Galliano: Spectacular Fashion, Керри Тейлор
Релиз: 31 октября 2019 года
Такие же фантастические (и к тому же ранее неопубликованные!) кадры можно увидеть в новой книге о Джоне Гальяно, написанной британским аукционистом и модным экспертом Керри Тейлор. Помимо снимков с костюмами дизайнера, отличающихся своей театральностью, размахом и эпатажем, в «Galliano: Spectacular Fashion» можно найти историю его творческого пути — от окончания Central Saint Martins в 1984-м до работы на посту креативного директора Maison Margiela, который он занимает сегодня.
Fashion Central Saint Martins, Хайвел Дэвис
Релиз: 22 октября 2019 года
Где посмотреть первые коллекции Александра Маккуина, Фиби Файло, Рикардо Тиши, Ричарда Куинна, Кристофера Кейна и Мэри Катранзу? В книге об их альма-матер Central Saint Martins, конечно! Директор фэшн-программ колледжа Хайвел Дэвис собрал не только архивные фотографии, но и комментарии легендарных студентов, а также рассказал историю основания школы дизайна — в этом году она отмечает 87 лет!
Chanel: The Impossible Collection by Alexander Fury
Релиз: октябрь 2019 года
Ранее упомянутый Александр Фьюри — фэшн-критик и директор моды AnOther Magazine — в этом году и сам представил книгу, выбрав 100 лучших произведений модного дома Chanel. Фьюри рассказал истории появлений твидового костюма, двухцветных лодочек, «маленького черного платья», стеганой кожаной сумки и парфюма Chanel №5, которые изменили представление о моде и по сей день появляются в коллекциях французского бренда. Интересно, что издательство Assouline, которое печатает все книги серии «Ultimate Collection» на бумаге художественного качества и с использованием традиционных техник, рекомендует просматривать экземпляр в белых перчатках — и даже кладет их в комплект!
«Игра Престолов: костюмы», Мишель Клэптон
Релиз: 11 ноября 2019 года
Последний эпизод сериала «Игра Престолов» вышел в мае этого года, но многие его детали поклонники обсуждают до сих пор. Например, как создавалось меховое пальто Дайенерис Таргариен, которое в 2017 году «взорвало» интернет, почему для мантии Джона Сноу понадобился ковер из IKEA, и какие отсылки имел финальный образ для коронации Сансы Старк. На эти вопросы в книге издательства Insight Editions ответила художница по костюмам Мишель Клэптон, которая также показала то, что на протяжении восьми сезонов было скрыто от зрительских глаз.
Dior: Moments of Joy и The Dior Sessions
Релиз: 7 ноября 2019 года и октябрь 2019 года
В этом году в книжной коллекции Dior сразу двойное пополнение. Первая книга — Dior: Moments of Joy — показывает 220 самых радостных кадров из архивов модного дома, каждый из которых идет в сопровождении комментария публициста, сценариста и доктора психологических наук Мурьеля Теодори. Вторая — The Dior Sessions — сфокусирована на сегодняшней работе мужской линии, а именно на коллекциях Кима Джонса для Dior Homme. Автором книги выступил бойфренд Кейт Мосс, немецкий аристократ с богатым портфолио Николай фон Бисмарк, который сфотографировал в одежде дизайнера и девушек, и парней: Вирджила Абло, Роберта Паттинсона, Бена Кингсли, Эдди Редмэйна, Раймонда Петтибона, Марка Джейкобса и, собственно, Кейт и ее дочь Лилу Грейс Мосс.
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