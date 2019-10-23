Александр Гудков, Манижа, Александр Горчилин и другие герои снялись в лукбуке коллекции одежды от актеров «Гоголь-центра»

Актеры «Гоголь-Центра» представили новую коллекцию футболок, курток и толстовок с надписью «Белый шум». Так называется бесплатное печатное издание и видео-ролики, в которых ребята «исследуют важные темы, касающиеся каждого человека». Покупка этих вещей помогает реализации газеты — сейчас актеры «Гоголь-центра» готовят пятый выпуск.