Актеры «Гоголь-Центра» представили новую коллекцию футболок, курток и толстовок с надписью «Белый шум». Так называется бесплатное печатное издание и видео-ролики, в которых ребята «исследуют важные темы, касающиеся каждого человека». Покупка этих вещей помогает реализации газеты — сейчас актеры «Гоголь-центра» готовят пятый выпуск.
Александр Гудков, Манижа, Александр Горчилин и другие герои снялись в лукбуке коллекции одежды от актеров «Гоголь-центра»
В лукбуке коллекции снялись режиссер Александр Горчилин, певица Манижа, актеры Александр Гудков, Ирина Горбачева, Филипп Авдеев и Игорь Бычков. Купить одежду «Белый шум» пока можно только в Москве, на стойке администрации «Гоголь-центра».
Фото: Михаил Федосеев
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